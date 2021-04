Celebrar o desconfinamento com uma sobremesa de Gordon Ramsay

Em Portugal, o confinamento acabou – pelo menos, até novas ordens – e o bom tempo chegou mesmo a tempo de celebrar esta nova fase. Uma boa forma de o fazer é juntando a família à mesa, numa comunhão total entre laços familiares e petiscos decadentes.

Como é o caso desta sobremesa sugerida por Gordon Ramsay no seu novo livro Comida Rápida e Deliciosa onde sugere 100 receitas distintas, cujo tempo limite de confeção são 30 minutos.

Trata-se, pois, de um crumble que alude a uma fusão de sabores, onde o doce do pêssego se alia ao ácido da maça, culminando com o toque de requinte dado pela amêndoa. Uma nota: se quiser fazer esta sobremesa durante o ano inteiro, opte por pêssegos enlatados – de boa qualidade claro.



Crumble de pêssego, maçã e amêndoa com especiarias

Ingredientes

(para seis pessoas)

500 g de pêssegos enlatados, fatiados (cerca de 2 latas de 415 g, escorridas)

500 g de maçãs Bramley, sem casca e picadas (cerca de 3 unidades)

3 c. de sopa de doce de laranja

1 c. de chá de mistura de especiarias moídas

30 g de açúcar mascavado suave

100 g de biscoitos amaretti, esfarelados

100 ml de sumo de laranja

50 ml de licor de amêndoa

Natas batidas, crème fraîche ou gelado, para servir



Para o crumble de amêndoa



100 g de farinha

100 g de manteiga fria, picada

80 g de açúcar amarelo refinado

1 c. de chá de extrato de amêndoa

40 g de amêndoas laminadas, grosseiramente picadas

40 g de flocos de aveia



Como fazer



Pré-aqueça o forno a 240 °C/220 °C com ventilação/gás 9. Coloque os pêssegos e a maçã num prato pouco fundo

que possa ir ao forno. Adicione o doce de laranja e a mistura de especiarias e envolva bem. Polvilhe com o açúcar mascavado e os biscoitos e verta por cima o sumo de laranja e o licor de amêndoa.



Para fazer o crumble, coloque a farinha, a manteiga e o açúcar numa tigela e misture tudo rapidamente até se assemelhar a migalhas de pão. Adicione os restantes ingredientes e misture bem. Polvilhe a fruta com o crumble.



Leve o prato ao forno, na prateleira superior, durante 15 a 20 minutos, ou até as maçãs estarem macias e a cobertura de crumble estar bem dourada. Sirva com natas batidas sem açúcar, crème fraîche ou

gelado.