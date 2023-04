Vai viajar? Estas 4 cidades europeias estreiam-se nas taxas de turismo (e algumas aumentam-nas)

Há más notícias para quem tenciona viajar em breve: algumas cidades europeias definiram recentemente uma nova taxa que cobra aos turistas um valor para poderem visitá-las, uma das soluções implementadas no combate ao turismo excessivo, que está a voltar aos níveis pré-pandémicos, segundo a Forbes norte-americana, e que já existe em muitos países. Em Portugal, onde esta taxa vigora há vários anos, os visitantes maiores de 13 anos têm de pagar uma quota, por noite e por pessoa, mas apenas na primeira semana de estada.



Valência estreia esta regra que será exigida aos visitantes que fiquem lá hospedados. O montante varia entre €0,50 a €2 por noite, até sete noites, dependendo do tipo de alojamento optado, incluindo hostels, hotéis e parques de campismo. Espera-se que entre em vigor no final do ano.

Valência. Foto: Pexels

À cidade espanhola junta-se Manchester, no Reino Unido, que se torna assim a primeira urbanização britânica a exigir o pagamento de quotas a turistas. A taxa ronda os €1,14 e é cobrada pelo permanecimento em hotéis ou pousadas, por noite e quarto.

Manchester. Foto: Unsplash

Barcelona, conhecida por ser um dos destinos mais visitados do mundo, não é um nome novo na lista em questão, embora tenha sido alvo de uma reformulação da tarifa monetária, que engloba uma taxa regional e uma sobretaxa a nível de toda cidade, exigida a quem fica hospedado num alojamento turístico oficial. O imposto municipal custa agora €2,75.

Barcelona. Foto: Pexels

Em Veneza, a execução destas medidas também não é uma novidade, embora ainda não estejam totalmente em vigor. A implementação do tributo turistico diário (para quem não dormir na cidade), que supostamente começaria em janeiro de 2023, foi adiada. Mesmo assim, espera-se que o custo esteja entre os €3 e os €10, dependendo da época de turismo. De momento, apenas são cobrados os turistas que passarem a noite alojados em Veneza.

Veneza. Foto: Unsplash

Os impostos arrecadados serão investidos na melhoria das urbanizações, nomeadamente em infraestruras, transportes e pontos culturais.