Chefs de renome tomam conta do Miss Jappa

O cenário cosmopolita do Príncipe Real, em Lisboa, ganha um toque gourmet especial nas próximas quintas-feiras no Miss Jappa. Esta morada gastronómica, inspirada em Tóquio, recebe chefs convidados nas noites de novembro e dezembro.

Sob o conceito "Make it Jappa w/", a última quinta-feira de novembro e a primeira de dezembro serão palco para dois chefs distintos deixarem a sua marca no balcão do Miss Jappa. É de destacar que a quinta-feira passada, do dia 23 de novembro, recebeu o chef João Baião, conhecido pelas suas pop-ups gastronómicas, que inaugurou a série, trazendo a paixão pela cozinha e uma experiência vasta em restaurantes de renome.

Chef João Baião Foto: DR

A 30 de novembro, a última deste mês, é a vez do chef Pedro Abril, também conhecido como Kidabril, membro-fundador do New Kids on the Block e do Crack Kids, assumir o protagonismo. Chef versátil e criativo, Abril deixa a sua marca em casas icónicas de Lisboa e promete surpreender os comensais com um menu único que conta com pratos típcos da casa e uns feitos apenas para este dia.

Chef Pedro Abril Foto: DR

Olhando com mais detalhe para os pratos confecionados, o chef propõe opções diferenciadas para todos os paladares. Começamos com o katsu de cogumelos eryngi e chilli jam e passamos depois para o camarão, marinado com coco e azeite de dendem. Se gosta de peixe, o atum, curado com dióspiro e casatanhas é o ideal para si, mas se prefere apostar num prato de carne, o ramen tantanmen com porco e chilli oil, é a escolha a fazer. Para finalizar o menu do chef, o mesmo propõe um ananás assado com chocolate branco torrado e coentros.

A série culmina em grande estilo no dia 7 de dezembro, com a presença do renomado chef peruano Amaru, figura proeminente do Cais do Sodré. Este mestre da cozinha latino-americana trará os sabores autênticos do Peru para o coração de Lisboa.

Foto: DR

Além dos sabores inspirados em diferentes cozinhas, as noites serão acompanhadas pela animação musical de Kruella d’Enfer (30 de novembro), tornando o Miss Jappa o destino obrigatório para quem procura uma experiência única de fusão de sabores e entretenimento. Onde? Praça do Príncipe Real 5, Lisboa Reservas 351 211 379 763 e +351 967 830 693.