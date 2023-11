Uma receita para experimentar na época festiva

Torta de requeijão:

-800 gramas de requeijão

-150 gramas de leite de cabra

-8 ovos, separados, à temperatura ambiente

-180 gramas de açúcar branco granulado

-50 gramas de farinha de trigo

-¼ colher de chá de sal

-1 limão (raspa)

Pré-aqueça o forno a 180ºC. Unte com manteiga uma forma de 28cm com fundo amovível e polvilhe com açúcar, removendo o excesso.

Num recipiente grande ou num liquidificador, misture o requeijão, leite de cabra, as gemas de ovos, 90 gramas de açúcar, a raspa de limão, farinha e sal. Misture até obter uma massa homogénea.

Usando uma batedeira elétrica ou um mixer manual, bata as claras em neve com algumas gotas de suco de limão até formar picos médios. Adicione gradualmente os 90 gramas restantes de açúcar enquanto bate, até formar picos firmes.

Delicadamente, incorpore as claras em neve na mistura de requeijão e das gemas. Despeje a mistura combinada na forma preparada, alisando a superfície.

Leve ao forno durante 50-55 minutos, ou até que o cheesecake esteja dourado e o centro se mova ligeiramente quando agitado.

Deixe o cheesecake esfriar por 10 minutos na forma sobre uma grade de resfriamento. Passe uma faca ao redor das bordas para soltar o cheesecake. Deixe o cheesecake esfriar completamente na forma antes de transferi-lo para um prato de servir.

Refrigere por algumas horas ou durante a noite para obter os melhores resultados antes de servir.

Ameixas Secas:

-20/30 unidades de ameixas secas

-200 gramas de açúcar

-300 ml de rum envelhecido

-300 ml de vinho Tinto

-2 folhas de louro

Num tacho, leve o rum, o açúcar, o vinho tinto e as folhas de louro a ferver. Vá ajustando a medida de doçura aos níveis desejados. Adicione as ameixas e deixe ferver por 5 minutos. Retire do fogo e deixe esfriar durante a noite.

Empratamento:

Corte o cheesecake resfriado e sirva com as ameixas ao lado, vertendo a calda preparada.