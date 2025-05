Ajitama apresenta nova carta e desafia convenções com inovação à mesa

A gastronomia japonesa tem uma relação profunda com a tradição. Cada gesto, cada ingrediente e cada técnica transportam consigo séculos de história e respeito por um saber ancestral, no qual o sabor está intimamente ligado ao equilíbrio e à simplicidade. Entre os pratos mais simbólicos da cultura nipónica, o ramen ocupa um lugar especial: mais do que um caldo com noodles, é uma verdadeira expressão de identidade, que varia de região para região, de mestre para mestre. Em Lisboa, o Ajitama tem sido uma referência constante no que toca ao respeito por essa tradição, sem nunca deixar de lado a vontade de surpreender. Agora, apresenta uma nova carta que se propõe reinventar a forma como se saboreia ramen, com três grandes novidades que trazem frescura e criatividade à experiência: o Mazemen, o Tsukemen e o HerbQuake.

Spicy Vegan Mazemen Foto: DR

O Mazemen e o Tsukemen partam da mesma base - os noodles, representam formas muito diferentes de saborear ramen. O Mazemen é servido sem caldo, com os noodles envolvidos diretamente num molho intenso e cheio de umami, proporcionando uma experiência mais cremosa e concentrada. Já o Tsukemen convida a uma abordagem quase ritualística: os noodles vêm à parte, frios ou à temperatura ambiente, e são mergulhados num caldo quente, espesso e aromático, servido em separado. Esta diferença de temperatura e de textura entre os dois elementos cria um contraste que valoriza ainda mais cada trago, tornando a refeição mais pausada e sensorial.

A visita ao espaço original do Ajitama, no Saldanha, foi marcada pelo encontro com essas novas propostas. Mas antes, como entrada, não faltaram as famosas gyozas, disponíveis tanto na versão vegan como de frango - ambas bem executadas, com recheios suculentos e envolvidas numa massa delicadamente dourada. Uma escolha segura e reconfortante, ideal para dar início a refeição.

Gyokai Tsukemen Foto: DR

Como prato principal, apostámos pela inovação Spicy Vegan Mazemen, uma das grandes apostas da nova carta. Nesta versão sem caldo - uma das principais diferenças em relação ao ramen tradicional - os noodles grossos são envolvidos num molho cremoso e 100% vegetal, em que o picante surge com elegância e equilíbrio. A acompanhar, tempura leve de couve-flor e feijão-verde, cebola frita, rúcula, beni shoga e frutos secos crocantes. O resultado é um prato surpreendentemente rico, saboroso e guloso, que desafia o preconceito que muitas vezes se associa à cozinha vegan. Uma criação com identidade própria que não tenta imitar, mas sim afirmar-se com autenticidade.

Também no campo das bebidas há novidades a assinalar. Entre os novos mocktails da casa, o Okinawa Sunset destacou-se pela leveza e frescura, numa mistura de abacaxi, mel, limão e ginger ale. Uma combinação bem pensada, que acompanha na perfeição os sabores intensos dos pratos principais. Já o Fresh Hibiscus, com sumo de laranja, limão, hibisco e clara de ovo, revelou-se uma proposta mais floral e suave, embora menos memorável do que o primeiro.

Spicy Tokyo Mazemen Foto: DR

Entre as restantes propostas que compõem esta nova fase do menu, vale a pena destacar o Tokyo Mazemen, uma versão rica e indulgente com chashu de porco flamejado, ovo Ajitama e um toque de óleo de alho negro; o Ocean Gyokai Tsukemen, que oferece uma experiência contrastante ao servir noodles frios para mergulhar num caldo quente e profundo de sabor marítimo - descrito pleos fundadores como uma opção rica em sabores; e ainda o Vegan Tsukemen, com caldo vegetal denso, vegetais em tempura e um perfil de sabor igualmente envolvente. Todas estas versões podem ser pedidas com um toque picante, graças ao La-Yu artesanal da casa. A estas novidades juntam-se ainda o ramen HerbQuake, uma verdadeira explosão de sabor vegetal, e a introdução do cocktail Osaka Rush Sake, com sake, triple seco, mel e limão - opções que reforçam o compromisso do Ajitama com a diversidade, a autenticidade e uma constante vontade de surpreender quem se senta à mesa.

Mais do que uma renovação do menu, esta nova fase do Ajitama é um convite à descoberta. Fiel à filosofia de produção artesanal, com noodles feitos diariamente no Ramen Lab e uma seleção criteriosa de ingredientes nacionais e japoneses, o restaurante reforça o lugar como espaço de culto para os apaixonados por gastronomia nipónica - e para todos os que procuram sabores autênticos, com um toque de ousadia.