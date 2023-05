O que sabemos sobre o Nobu, o restaurante de Robert De Niro que vai chegar a Lisboa

Talvez seja um dos japoneses de fusão mais conhecidos e aclamados do mundo: o Nobu, fundado por Robert De Niro e preferido das celebridades, vai abrir em Lisboa, integrando um hotel da marca. Trata-se de um projeto de luxo que está já espalhado por vários cantos dos Estados Unidos e do mundo, sendo o mais famoso o de Malibu, em Los Angeles, onde rostos da música ou do cinema são habitués. Além de De Niro, o nome mais célebre por trás desta ideia, o Nobu também foi fundado pelo chef Nobu Matsuhisa - que lhe dá o nome - e pelo produtor de cinema Meir Teper. O primeiro Nobu a abrir na Europa foi o Nobu London Old Park Lane, em 1997, em Londres.



Sabe-se, para já, que o projecto não deve estar pronto antes de 2025, mas que vai ocupar um espaço considerável em plena Avenida da Liberdade, na capital portuguesa. "Estamos entusiasmados por abrir o nosso primeiro hotel e restaurante em Portugal, e é apropriado que Lisboa seja a nossa primeira aventura no destino. Com a sua história rica, a cena gastronómica vibrante e a impressionante arquitetura neoclássica, Lisboa é o destino ideal para a nossa marca", anunciou em comunicado Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, no LinkedIn.



Fundadores e accionistas do NOBU. Foto: NOBU

Lisboa está a tornar-se cada vez mais o epicentro da cultura gastronómica europeia, sendo um dos destinos mais cobiçados para fazer turismo, uma tendência que se tem vindo a acentuar nos últimos anos e que não abrandou com a pandemia: pelo contrário, em 2022 retomou a azáfama que existia na cidade em 2019. Quem diz Lisboa diz também o Porto, e Portugal de um modo geral.



A cadeira Nobu conta já com 17 hotéis, quatro deles em Espanha (Barcelona, Ibiza, Sevilha e Marbella). Para o plano de crescimento, e além da capital portuguesa, irão abrir mais restaurantes e hotéis em Telavive, São Paulo e Hamburgo (no total serão 15). "Estamos ansiosos por levar a marca Nobu para Lisboa como parte da nossa estratégia de crescimento em Portugal", acrescenta na mesma nota Trevor Horwell, que publicou também um vídeo da cidade.



O vídeo remete para um website criado para este projeto, onde CEO explica a localização eleita: "O primeiro hotel e restaurante Nobu ficará situado no coração de Lisboa, na famosa Avenida da Liberdade. Esta morada prestigiada, conhecida pelas suas lojas de luxo e arquitetura distinta do século XIX, oferece aos visitantes mais exigentes acesso direto a marcas de segmento alto, restaurantes cinco estrelas e importantes marcos culturais".



De Niro é famoso pelos seus estrondosos papéis em O Padrinho II (1974), Táxi Driver (1976), Tudo Bons Rapazes (1990) ou Casino (1995), sendo conhecido pela sua dedicação extrema aos papéis: é um ator de método.