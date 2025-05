Santa Marta recebe novo Jezzus com pequeno-almoço artesanal

Na agitada zona de Santa Marta, em Lisboa, o grupo da famosa pizzaria Jezzus decidiu dar um novo passo com a abertura de uma segunda localização. A novidade, porém, vai além do espaço físico: pela primeira vez, o restaurante apresenta uma carta de pequeno-almoço exclusiva, servida apenas nesta morada. E o que aqui se serve pela manhã é tudo menos banal.

A casa é gerida por Diogo Jesus, a mãe e um dos irmãos, como o próprio sublinha: "O negócio é meu, de minha mãe, de um irmão. É um negócio de família." Essa dimensão familiar não se reflete apenas na gestão, mas sobretudo no cuidado com os ingredientes e no respeito pelos processos de confeção. A obsessão pelo detalhe é clara, desde os pães que são feitos com massa mãe e fermentada lentamente, até aos ingredientes que, sempre que possível, são de origem nacional. "Quase todos os produtos são portugueses e os que não são, é porque não arranjámos em Portugal", explica Diogo, com um orgulho evidente no tom.

Rabanada 'French Toast' Foto: DR

Aqui, o pão tem um protagonismo raro. Tudo é feito no próprio espaço: "Elas já fizeram de manhã a massa [do pão], à hora do almoço vão moldar os pães para as cestas, entram numa cama de refrigeração a temperatura controlada, ficam a fermentar e só vão servir-se amanhã." É uma rotina de paciência e respeito pelo tempo das coisas. E isso sente-se no prato.

A carta de pequeno-almoço, servida diariamente, é curta, coesa e muito bem pensada. O destaque vai para os Ovos Cocotte, talvez o prato mais reconfortante da manhã: dois ovos cozinhados no forno, mergulhados num molho de tomate vibrante, acompanhados por cogumelos shitake e pleurotus, espinafres salteados e lascas de parmesão. Servidos com torradas, é um prato cheio de sabor e textura - e daqueles que se querem repetir.

Tosta de Ricota de Queijo de Cabra e Pêra Rocha Foto: DR

A Tosta de Ricota de Queijo de Cabra e Pêra Rocha não passa despercebida. Servida sobre pão de quatro sementes 100% massa mãe, junta o doce da fruta e do mel com o carácter intenso do queijo de cabra, oferecendo uma combinação arrojada, mas elegante - ainda que, como tudo o que tem personalidade, não seja consensual.

A suavidade volta com a Rabanada 'French Toast', feita com brioche, servida com coalhada de iogurte, maçã e um toque fresco de raspa de lima. É leve, não demasiado doce, e perfeita para quem quer começar o dia com conforto, mas sem excessos.

Mas a carta tem ainda mais surpresas. Diogo fez questão de destacar alguns dos pratos, como o Brioche Bun de Ovo & Papada de Porco Preto, uma combinação gulosa que junta o toque salgado da carne com ovos cremosos e parmesão; ou o Croque Monsieur da casa, apelidado com humor de "Tosta Mística", feito com pão de trigo fermentado naturalmente, fiambre de porco malhado de Alcobaça, bechamel caseiro e uma mistura de queijos que inclui o robusto Grande do Viso. Uma verdadeira bomba de conforto.

Brioche Bun de Ovo & Papada de Porco Preto Foto: DR

Em Santa Marta, percebe-se que o objetivo vai além de servir comida - é criar momentos com sabor e identidade, desde cedo. A carta matinal do novo Jezzus é isso mesmo: um elogio ao produto português, ao tempo bem aplicado na cozinha e a uma maneira de receber que tem tanto de informal como de cuidada.

Este novo capítulo do Jezzus é um convite a repensar o pequeno-almoço em Lisboa. E, convenhamos, começar o dia com papada de porco preto ou focaccia acabada de sair do forno é um luxo que vale a pena aceitar. De destacar que o pequeno-almoço apresenta opções para horários diferentes, sendo estes das 08h30-12h00 e das 11h30-18h00, e as pizzas servidas a partir das 12h00 até às 00h00.

Onde? Jezzus Pizzaria - Rua de Santa Marta 49A, Lisboa. Reservas? 218137532.