Seis azeites portugueses que elevam a tradição e o sabor

Portugal e o azeite têm uma ligação profunda e ancestral. Desde tempos imemoriais, o cultivo da oliveira faz parte da identidade do país, com cada região a produzir azeites distintos, reflexo dos seus solos, climas e variedades autóctones. Do Alentejo ao Douro, passando por Trás-os-Montes e pelo Ribatejo, o azeite português destaca-se pela qualidade excecional, obtida através de métodos tradicionais combinados com altos recursos tecnológicos. Seja para temperar pratos típicos, enriquecer sabores ou simplesmente degustar com pão, o azeite é um dos grandes tesouros da gastronomia nacional.

O Azeite Virgem Extra da Herdade Grande, no Alentejo Interior, é uma verdadeira representação da tradição olivícola desta região. Produzido a partir de uma seleção equilibrada das variedades Cobrançosa, Cordovil e Galega Vulgar, este azeite distingue-se pela complexidade aromática e harmonia de sabores. Apresenta notas de amargo e picante bem integradas com um toque subtil de doçura, conferindo-lhe um perfil elegante e versátil. Ideal para temperar saladas, açordas e até sobremesas, este azeite exibe uma coloração que varia entre o dourado e o esverdeado, refletindo a riqueza do terroir alentejano.

Azeite Virgem Extra da Herdade Grande Foto: DR

Outra grande referência do Alentejo é o Azeite Virgem Extra da Herdade do Esporão, que se caracteriza pelo perfil fresco e harmonioso. O ano agrícola de 2023 foi desafiante, com temperaturas elevadas e variações climatéricas que impactaram a produção, afirma a descrição do produto. Ainda assim, a colheita precoce e um processo de extração rigoroso garantiram um azeite de grande qualidade. O Esporão distingue-se pelo método inovador de extração a frio, a uma temperatura máxima de 26ºC, preservando a autenticidade dos aromas frutados típicos da região de Reguengos de Monsaraz.

Azeite Virgem Extra da Herdade do Esporão Foto: DR

No Douro, onde o vinho é rei, há também espaço para azeites de excelência, como o Azeite Pintas 2024. Com uma produção limitada a sete mil garrafas, este azeite virgem extra é um verdadeiro luxo gastronómico. As azeitonas são colhidas manualmente e sujeitas a uma extração delicada a frio, resultando num azeite de acidez extremamente baixa (<0,1%). No nariz e no paladar, revela notas vibrantes de erva fresca, maçã e banana verde, complementadas por nuances de pimenta preta e casca de noz verde. O final elegante e persistente reforça o estatuto do Douro como uma região vinícola de referência, como também uma produtora de azeites de grande carácter.

Azeite Pintas 2024 Foto: Lino Silva

O prestigiado Azeite de Moura e Barrancos, uma Denominação de Origem Protegida (DOP) que reflete o saber-fazer secular desta região, é uma das nossas escolhas. Produzido maioritariamente a partir da variedade Cordovil de Serpa, complementada com Galega e Verdeal Alentejana, este azeite tem uma identidade marcante. Os aromas remetem para folhas verdes e plantas de tomateiro, enquanto no paladar devem surgir notas subtis de maçã, amêndoa e frutos secos, equilibradas por um ligeiro amargo e picante. O resultado é um azeite complexo e distinto, com uma autenticidade que se sente a cada gota.

Azeite de Moura e Barrancos Foto: DR

De Trás-os-Montes chega o Azeite Romeu, uma referência de elegância e subtileza. De cor verde-amarelada, apresenta um aroma intenso a erva fresca, flores e azeitona. Na boca, começa com uma doçura amendoada, evoluindo para sabores de azeitona fresca e verduras variadas, terminando com um final longo e complexo na qual se destaca uma nota picante bem integrada. Produzido exclusivamente a partir de variedades autóctones – Cobrançosa, Verdeal Trasmontana e Madural –, este azeite mantém um perfil delicado, sem perder personalidade, tornando-se uma escolha requintada para os apreciadores mais exigentes.

Azeite Romeu Foto: DR

Por fim, do Ribatejo surge o Azeite Lagoalva Virgem Extra, produzido a partir de oliveiras centenárias, com mais de 150 anos. Feito com as variedades italianas Frantoio e Moraiolo, distingue-se pelo caráter frutado e suavidade no paladar. A colheita mecânica e o controlo rigoroso da temperatura durante a extração garantem um azeite equilibrado, com um toque amargo e picante subtil. A versatilidade faz dele um excelente complemento para pratos do dia a dia, preservando a autenticidade da tradição olivícola da região.