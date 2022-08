A maior gruta de cristais da Europa encontra-se no sul de Espanha

Foi em dezembro de 1999 que o grupo de mineralogistas de Madrid descobriu a gruta na cidade de Almería, no sul de Espanha, quando estavam em busca de minerais para estudos científicos. Com forma de funil e a cerca de 60 metros de profundidade, a gruta é uma verdadeira obra de arte natural. A cavidade com 8 metros de comprimento e 1,8 de largura contém cristais transparentes que podem atingir até 2 metros.

Estes cristais nada mais são que sulfato de cálcio, ou seja, gesso. O extraordinário são as condições necessárias para que esta matéria se forme e adquira a forma brilhante – o que começou como uma fratura numa rocha, encheu-se de água quente vulcânica, que com o tempo arrefeceu lentamente. Os gases, ao evaporarem, tinham espaço suficiente para que a água - em combinação com o sulfato de cálcio - começasse a cristalizar.

A gruta de Naica, no México, é o maior geode do mundo Foto: Rotas Turísticas

Vinte anos depois da descoberta, esta cavidade geológica pode ser visitada desde o verão de 2019. De acordo com a Câmara Municipal de Almería, a visita dura cerca de 90 minutos, porém é proibido o acesso ao interior da gruta, exceto para fins científicos. Os visitantes podem conhecer o geode pelo exterior.