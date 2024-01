Sála de João Sá: uma celebração do champanhe

Montgueux

No próximo dia, o Sála de João Sá prepara-se para receber uma noite dedicada ao champanhe, com a presença do ilustre. Este evento promete brindar os convidados com uma experiência sensorial, na qual a linha de champanhes da casa Jacques Lassaigne, da região de, no sudeste de França, será a estrela da noite.

À moda francesa, os presentes terão o privilégio de degustar a fineza dos champanhes selecionados para a ocasião. Entre eles, destacam-se o Blanc Cuvée Les Vignes de Montgueux, o "Sauvage" Rosé, o Blancs de Blancs "Le Grain de Beauté", o Autour de Minuit "Grand Cote 2016" e o Blancs de Blancs "Millésime 2009" Papillon. Para os amantes de vinho, Monsieur Lassaigne apresentará duas propostas: o Clos rougeard Saumur champigny Magnum 2016 e o Clos rougeard Brèze Magnum 2017.

Chef João Sá Foto: DR

O evento não se limita apenas às bebidas, mas oferece também um menu de petiscos preparados pelo talentoso chef do Sála, João Sá. Desde pirulitos de lula a tortilha de batata, de patanisca de bacalhau a duas sandes distintas - uma de leitão e outra de bolo lêvedo e bacalhau - os sabores complementarão perfeitamente a degustação de champanhe.

Este evento promete brindar os convidados com uma experiência sensorial, onde a coleção de champanhes da casa Jacques Lassaigne, da região de Montgeux, será a estrela da noite. Foto: DR

Os participantes têm ainda a opção de escolher entre uma degustação a copo (a partir de €13,50), acompanhada por um petisco, ou a aquisição de uma garrafa (a partir de €67), que inclui três petiscos. A noite será embalada ao ritmo envolvente da DJ Mãe Dela, proporcionando uma atmosfera vibrante e sofisticada.

Onde? No Sála. Quando? 24 de janeiro, das 17h às 23h.