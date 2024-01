Azure Estoril, o novo empreendimento com casas a começar nos 2,1 milhões de euros

Estoril já foi um dos mais badalados destinos das elites portuguesas, e conserva ainda o charme de outros tempos, agora com renovados empreendimentos. É o caso do novíssimo Azure Estoril, destinado ao segmento premium e com previsão de conclusão para o terceiro trimestre de 2024. Os valores de cada uma das suas frações variam entre 2,1 milhões de euros e os 2,9 milhões de euros, com promoção da RE/MAX Collection.

O Azure Estoril tem apenas sete moradias, com tipologias V4 e V5, inseridas em lotes com áreas de 347 m2 a 578 m2 – e com áreas privativas de 291 m2 a 319 m2, cada uma das moradias está distribuída por três pisos e é composta por três suítes, uma master suite com walking closet e as restantes em suíte, no piso 1. No piso -1, tem uma ou duas divisões, com luz natural, casa de banho de apoio à piscina, divisão com pré-instalação para sauna, lavandaria, garagem com dois lugares de parking e elevador.

O mais especial? Cada moradia inclui um rooftop lounge, com um amplo solário e uma zona de estar equipada com lareira ao ar livre na cobertura, com uma vista mar panorâmica para o pôr do sol. Os jardins, de cada moradia, resultam de um paisagismo detalhado, com inspiração tropical, incluindo uma infinity pool privada.

A fachada do Azure Estoril é revestida com azulejos exclusivos criados sob medida pela artista plástica Maria Ana Vasco Costa. A aposta na sustentabilidade, tendo a preservação do meio ambiente e a eficiência energética como prioridades, reflete-se no desempenho energético, na escolha dos materiais e na conceção dos espaços verdes.

Segundo Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Collection, "Este é mais um exemplo de um empreendimento do nosso portefólio de luxo, com amenities exclusivas e uma localização premium, que se destaca por ser um projeto imobiliário residencial verdadeiramente inovador. Um empreendimento como este, com um conceito sofisticado e sustentável, numa zona tão exclusiva de Cascais, representa um investimento seguro. Apostamos na qualidade dos nossos ativos imobiliários, que são sinónimo de grande procura de investidores nacionais e internacionais, que procuram cada vez mais exclusividade", destaca.