Comer num japonês com estrela Michelin por 40 euros? Sim, é possível no Kabuki

Um menu de degustação completo ainda é a melhor forma de nos surpreendermos com a criatividade de uma estrela Michelin, mas quem é que tem tempo para vários "momentos" à hora de almoço?

Praticamente ninguém, e é por isso que estes três novos menus executivos fazem tanto sentido. Permitem conhecer a cozinha do Kabuki e os pratos são confecionados com o mesmo cuidado e os mesmos ingredientes, mas em processos muito mais agilizados. Além disso, o menu completo custa €100 (ou 80, no caso do vegetariano), e aqui o mais barato custa 40. A diferença é abissal e deixa-nos com vontade (e à vontade) para regressar e experimentar as outras opções, que vão de um menu quente a um menu vegetariano ao menu cru, à base de sushi e sashimi. Este por €45.

Em termos de decoração é minimal, elegante e harmonioso, e divide-se em três pisos. Foto: DR

O espaço

Localizado nas famosas galerias do Ritz, o Kabuki apresenta um conceito "japonês de inspiração mediterrânica", nascido e testado em Espanha, razão pela qual conseguiu conquistar uma estrela Michelin logo no ano de abertura, à semelhança do congénere em Madrid. Mas em Portugal o Kabuki não se limitou a seguir o guião, soube reinventar-se, trazendo mais influências nacionais do que mediterrânicas, como se torna evidente nos Usuzukuri à Bulhão Pato ou no Mochi Pastel de Nata. Estes pratos surpreenderam até os inspetores do famoso guia, e em pouco tempo o aluno superava o mestre: Lisboa mantinha a sua (boa) estrela, ao passo que Madrid perdia a sua. Em termos de decoração é minimal, elegante e harmonioso, e divide-se em três pisos, com a sala principal no andar inferior, o bar no intermédio e a zona de experiências a ocupar o piso superior. Mais arejada e luminosa, está aberta apenas à hora de almoço e será a zona de eleição para degustar estes menus executivos. O bar é perfeitamente tranquilo e proporciona que fiquemos mais algum tempo à conversa, se o almoço não chegou. Serve, além disso, uns pregos de Toro e de Wagyu deliciosos, e tem uma extensa carta de cocktails, mocktails e outras bebidas.

O menu Foto: DR

Os três menus

Todos os menus começam com uma Sopa Miso, seguida por uma surpreendente bento box - seis iguarias em doses iguais de beleza e sabor. Terminam também com um mochi do dia, cujos sabores podem variar, mas onde é muito provável encontrar o tal "pastel de nata" que se desfaz na boca. Será então nos pratos principais que as coisas mudam: no cru, podemos optar pelo Chirachi Kabuki, em que o arroz shari é coberto por sashimi de vários peixes, ou pelo Kabuki sushi, com nigiris, urumakis e hosomakis. No quente entre o Katsudon (porco panado com tensu e legumes sobre arroz gohan), ou o Tori no Shoga (frango, teriyaki, lima e gengibre com arroz gohan). Já no Vegan, a eleição será entre o Kabuki vegan sushi e o Yasai Nabe, em que o cliente vai cozinhar os noodles udon e os legumes, à mesa, em caldo sukiyaki. É definitivamente a opção mais teatral, e a que provoca mais "inveja".

No menu cru, podemos optar pelo Chirachi Kabuki, em que o arroz shari é coberto por sashimi de vários peixes, ou pelo Kabuki sushi, com nigiris, urumakis e hosomakis. Foto: DR

Para acompanhar

Palavra final para o serviço de sakes e de vinhos, e para a oferta compilada pelo sommelier Filipe Wang. Os menus executivos oferecem a possibilidade de acompanhamento com água, chá ou limonada, pelo que se quiser pedir alguma bebida mais "séria" terá de ser à carta. A oferta tem mais de 500 entradas, entre nomes consagrados e pequenos produtores, todos reunidos com a preocupação de harmonizar os vinhos com os sabores da comida japonesa. No ano passado, o Kabuki foi mesmo galardoado pela Wine Spectator com o Best of Award Excellence, tendo recebido ainda o prémio Melhor Serviço de Vinhos, pela Revista de Vinhos. Não se come só bem por aqui…

A sobremesa. Foto: DR

Onde? Rua Castilho 77B, 1070-050 Lisboa. Quando? A Sala Experience está aberta de Terça a Sexta ao almoço, das 12:30 às 15:00h. Já a Sala Principal está aberta de Terça a Sábado, das 19:30 às 00:00h. O Bar Kikubari funciona de Terça a Sábado, das 12:30 às 00:00h. Reservas? 212 491 683.