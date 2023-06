Já pode viver na antiga mansão de Walt Disney. Mas atenção, o preço não é para todos

Walt Elias Disney, cofundador da The Walt Disney Company em conjunto com o irmão Roy Oliver, viveu durante 18 anos com a sua mulher Lilian e os seus dois filhos na mansão que se encontra agora disponível para aluguer, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. São vários os pontos característicos desta casa que nos remetem para os clássicos filmes da Disney e icónicas personagens, como o Winnie the Pooh, o Mikey Mouse, a Branca de Neve ou a Mary Poppins.

"O hall de entrada não passa despercebido, graças às escadas em espiral, ao teto trabalhado e às janelas com vitrais. Foto: The Lux Level/Joel Danto

Walt Disney mandou construir a casa após descobrir que a sua mulher estava grávida do primeiro filho, em 1932. Lilian acabou por perder o bebé ainda antes do nascimento mas, logo no ano seguinte, o casal teve Diane Marie e, posteriormente, Sharon Mae, que adotaram em 1936. Tanto o exterior como o interior da residência fazem lembrar um autêntico palácio. O teto alto apresenta vigas em madeira, um estilo rústico que faz com que as áreas se destaquem ainda mais, e os tapetes persa, tal como a lareira com tijolos vermelhos, que lhes acrescentam carisma. O hall de entrada também não passa despercebido, muito graças às escadas em espiral, da qual podemos apreciar os delicados vitrais nas janelas e os painéis pintados no teto.

A sala de jantar com apontamentos mais antigos como as costas altas das cadeiras. Foto: The Lux Level/Joel Danto

As vigas de madeira e o teto alto são os pontos principais da sala de estar. Foto: The Lux Level/Joel Danto

Esta residência conta com quatro quartos, cinco casas de banho, uma generosa sala de estar, sala de cinema e ainda um espaço exterior de fazer inveja a qualquer um. É caso para afirmar que a decoração é algo impressionante, dos apontamentos mais antigos aos mais modernos, encontrados na cozinha.

A divisão ideal para uma boa sessão de cinema. Foto: The Lux Level/Joel Danto

Segundo o jornal Orange County Register, atualmente a casa pertence a Timur Bekmambetov, um diretor de cinema russo conhecido por produzir filmes como o Diário Secreto de Um Caçador de Vampiros. De acordo com a mesma fonte, a casa foi construída em apenas dois meses e custou na altura cerca de 46 mil euros.

A parte exterior da casa faz lembrar um castelo digno da realeza. Foto: The Lux Level/Joel Danto

A casa conta com vários espaços onde é possivel passar momentos de lazer. Foto: The Lux Level/Joel Danto

Enquanto não há um novo morador, a mansão tem sido utilizada para a realização de filmagens e eventos. O aluguer por mês ronda os 37 mil euros.