Viva como um rei na mansão de Gianni Versace

Gostamos de imaginar que as celebridades vivem rodeadas de luxo, dos automóveis que possuem às mansões onde vivem. E no caso de Gianni Versace tal palpite está correto. A antiga casa onde Versace viveu em Nova Iorque, EUA, faz agora parte do mercado imobiliário por 70 milhões de dólares. Permaneceu na posse da família Versace até 2005, ano em que passou para as mãos dos atuais proprietários, Thomas e Ximena Sandell, que a compraram por 30 milhões de dólares.

Mansão de Gianni Versace em Nova Iorque Foto: Sotheby's International Realty

Hall de entrada Foto: Sotheby's International Realty

A propriedade de seis andares, de 1950, foi comprada nos anos 90 e completamente renovada pelo criador de Moda, segundo a Sotheby's International Realty. A uma curta distância do Central Park, a mansão conta com 17 quartos luxuosamente decorados: chão de mármore, diversas lareiras, acabamentos em dourado e tetos minuciosamente pintados com ilustrações dignas de uma igrejas.



Cada andar tem um tema diferente, representando diferentes facetas do gosto lendário do falecido designer. Se na entrada encontramos uma grande escadaria com motivos gregos, no terceiro piso deslumbramo-nos com um teto que mais se assemelha à abóbada da Capela Sistina, em Itália, ao lado de painéis restaurados do século XIX provenientes de um palácio em Florença.

Quarto Foto: Sotheby's International Realty

Casa de banho Foto: Sotheby's International Realty

Gianni Versace foi uma das figuras mais influentes no mundo da Moda no século passado, estabelecendo a marca incontornável com os irmãos Santo e Donatella, sendo que esta última assumiu a liderança da Casa após o assassínio de Gianni em 1997.