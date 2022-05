A luxuosa mansão onde Johnny Depp sofreu uma lesão está à venda

O ator de 58 anos, que está a meio de uma luta em tribunal com a ex-mulher, Amber Heard, tem sido alvo de várias notícias e comentários nas redes sociais. Isto porque o julgamento por difamação tem sido polémico, com alegações de ambas as partes de violência doméstica, arrastando-se há mais de um mês. Em tribunal, Johnny Depp acusa Heard de lhe ter cortado o dedo com uma garrafa de vodka durante uma viagem do casal à Austrália, em 2015, para as gravações da saga Os Piratas das Caraíbas.

Diamond Head- Sala de estar Foto: Amir Prestige

Nessa altura, o casal de atores tinha alugado uma residência em Gold Coast, e foi lá que o ator sofreu a lesão grave no dedo, tendo posteriormente necessitado de atendimento médico urgente.

Diamond Head- Sala de jogo e bar Foto: Amir Prestige

Diamond Head- Bar- local da discussão e lesão de Depp Foto: Amir Prestige

Mais recentemente (e não sabemos se pelo buzz da situação em si), a fabulosa mansão na Austrália entrou no mercado imobiliário, no valor de 40 milhões de dólares. Conhecida como Diamond Head, a casa conta com 10 quartos e 10 casas de banho à beira-rio. Dotada de 18 hectares de terreno, cumpre a promessa de paz e privacidade absoluta, albergando múltiplas áreas de entretenimento sofisticadas, como uma sala de cinema, um ginásio, e uma adega. O exterior dispõe de um campo de ténis, uma piscina, uma garagem com capacidade para seis carros e ainda um heliporto.

Diamond Head- Cozinha Foto: Amir Prestige

Diamond Head- Sala de cinema Foto: Amir Prestige

Os acabamentos intemporais em madeira acrescentam um toque tradicional aos elegantes interiores de mármore. A magnífica propriedade junto à linha da costa conta com vistas idílicas.

Diamond Head- Quarto Foto: Amir Prestige

Após as alegações do incidente, os advogados de Depp nomearam o responsável pela casa, Big King, como testemunha em tribunal. A favor da história do ator, King relatou que foi ele mesmo que encontrou parte do dedo de Depp. Inclusive, detalhou que o casal deixou a propriedade em mau estado, com danos materiais até aos 50 mil dólares. "Nada estava realmente intacto", afirmou King no tribunal de Fairfax, na Virginia, EUA. Brad Pitt, Angelina Jolie, a cantora Pink e Carey Hart foram outros nomes que viveram nesta luxuosa mansão.