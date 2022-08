Antiga residência de Escobar é agora um hotel focado em meditação

uma zona do litoral do Caribe no nordeste da Península de Iucatã, no México - é agora um hotel. Quem diria que aquela residência, que em tempos pertenceu a um conhecido barão da droga no México, seria um dia um destino hoteleiro com foco na meditação e em espaços de relaxamento?



View this post on Instagram A post shared by Casa Malca Tulum (@casamalca)

Adquirida pornos anos 70, após o governo mexicano ter decidido transformar a cidade de Tulum num destino de férias, a, naAcredita-se que Escobar tenha vivido várias temporadas nesta mansão, uma vez que a sua localização privada a tornou o local perfeito para se afastar das autoridades.Contudo, em 1993, quando Escobar foi capturado e morto durante um tiroteio fatal após a localização do seu esconderijo em Medellín ter sido descoberta, a propriedade foi deixada abandonada.A mansão foi redescoberta em 2003, uma década após a morte de Pablo Escobar, e acabou por ser comprada pelo negociador de arte colombiano Lio Malca em 2012, levando mais dois anos em obras a fim de preservar os aspetos originais da construção e tornar-se um espaço para turistas e amantes da arte.Lio preservou os encantos do lugar e incluiu várias obras de arte assinadas por artistas de renome como Jeff Koons, Basquiat, Keith Haring, e uma escultura rara do artista KAWS.As obras de arte estão dispersas dentro e fora da casa, e há tapetes persas, pinturas, esculturas, livros, e mobiliário escolhidos a dedo por Malca, que idealizou este hotel com 41 suites de luxo. Uma curiosidade? A sala de meditação foi, outrora, um corredor secreto para escapar da mansão, se fosse necessário.