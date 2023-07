James Cameron tem o seu rancho na costa da Califórnia à venda

Vista do terraço com piscina. Foto: Forbes Global Properties

Um dos quartos majestosos. Foto: Forbes Global Properties

A área da cozinha de luxo. Foto: Forbes Global Properties

A entrada de um dos lados da propriedade. Foto: Forbes Global Properties

Esta é a casa que James Cameron (Titanic) e a mulher, Suzy Amis,. Encontra-se situada numnum paraíso de biodiversidade acessível apenas aos mais ricos do mundo.Aqui terão sido feitos osperfeitos de Cameron. Talvez tenha sido até aqui que se inspirou para criar o mundo em tons de azul de Avatar. A casa de, conta ainda com umaum pouco mais ao lado.Dois anos depois de comprar o rancho por, Cameron avaliou o seu complexo em Malibu por 25 milhões. Agora está. Ofoi criado em 1971 como umacercada por 8,5 milhas de costa intocada. O desenvolvimento residencial aqui é restrito. Uma tradição de 250 anos decontinua em praticamente toda a extensão costeira da reserva.dos Camerons inclui, um, uma. Situada ao longo da costa da Gaviota, voltada para o sul, a residência banhada pelo pôr do sol possuiestilo lago e uma área de estar cercada por palmeiras que fazem lembrar os trópicos.Os ângulos arrojados da casa de dois andares servem quase de moldura à paisagemPor vezes, também por ali passam, grupos dee deExistem, nos quais James Cameron guardou helicópteros. O celeiro também serviu de local de testes, quando ele estava a trabalhar nos submarinos e equipamentos robóticos para as expedições que fez no fundo do mar, junto ao Titanic. A propriedade também possui ume um heliporto., a 76 milhas do Condado de Santa Bárbara, é o maior terreno do litoral subdesenvolvido do sul da Califórnia. Delimitado pelo, chamado de "Galápagos da América do Norte", oferece um