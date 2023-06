Receber 80 mil euros para morar numa ilha? Na Irlanda o sonho torna-se possível

O programa "Our Living Islands" irá proporcionar a quem vá morar para uma das trinta ilhas costeiras da Irlanda um prémio de mais de 80 mil euros. De acordo com o governo, o grande objetivo deste projeto é atrair novos moradores e "garantir que as comunidades sustentáveis e dinâmicas possam continuar a viver nas ilhas da costa durante muitos anos."

Com cerca de 5 milhões de habitantes, a grande parte situa-se no centro do país, estando muitas ilhas irlandesas pouco habitadas e a precisar urgentemente de quem faça delas uma comunidade estável. Segundo o governo, todas estas precisam de um maior número de habitantes, de uma diversificação de economias insulares, de melhorar os serviços de saúde e bem-estar e de construir futuros sustentáveis.



melhor e maior rede de transportes para que quem lá habite não sinta a necessidade de ir embora por falta de qualidade de vida.

Todas estas ilhas estão a precisar de um maior número de habitantes, o programa irlandês irá ajudar nisso. Foto: Getty Images

O que é que tem de fazer para ser um dos sortudos? Comprar uma propriedade construída antes de 1993 e que não esteja habitada há pelo menos dois anos. Algumas das ilhas elegíveis são: Arranmore, Clare Island, Bere e Inis Mór. O dinheiro será atribuído durante dez anos e deve ser usado apenas para remodelações, melhorias nas habitações e também alguma decorações. Para saber mais sobre o programa irlandês há um site com todas as informações relativas ao mesmo.