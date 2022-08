Reflection Manor: a mansão que está à venda no mundo real e no metaverso

O metaverso veio para ficar com vários setores a apostarem nesta versão virtual da vida. Em Miami, EUA, o ramo imobiliário no virtual está a ganhar proporções cada vez maiores, com agências a venderem residências em conjunto com as suas equivalentes NFT´s (non-fungible token).

Exemplo disto é Reflection Manor (imagens aqui), um château de estilo europeu que está a ser construído em Miami Shores e que terá uma réplica NFT na Alpha City, conhecida como o "Social Business Lifestyle Metaverse". Jorge Guinovart, criador da cidade, desenvolveu-a com o objetivo de criar um metaverso com uma economia, incluindo experiências únicas que contribuem para o aumento do valor das propriedades virtuais.

"Haverá uma grande lista de eventos desportivos e de entretenimento ao vivo e espaços sociais que irão permitir aos utilizadores uma ampla liberdade, para além das tradicionais características de exploração e chat dos metaversos atuais, criando oportunidades sociais ilimitadas", explicou Jorge Guinovart à edição norte-americana da Forbes.

Assim, o château de 557 metros quadrado conta com seis quartos e seis casas-de-banho, luxuosos eletrodomésticos Gaggenau, adega, amplo foyer, sala de jogos e ainda uma ala dedicada à saúde com ginásio e terraço coberto. A suíte principal assemelha-se a um hotel de cinco estrelas, com privacidade assegurada.

Alpha City Foto: Alpha City

A sua "gémea" NFT será idêntica – gráficos realistas e vistas dignas de um filme sci-fi.