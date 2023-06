Monte Saint-Michel. Um castelo numa ilha

Há mais de mil anos várias gerações de operários começaram a construção de uma abadia gótica no Monte Saint-Michel, uma estrutura de três andares que chega aos 35 metros de altura. Considerado Património Mundial da Unesco desde 1979, este monte traz uma bagagem de muita história. Com um santuário construído em honra de São Miguel Arcanjo - um dos mais poderosos anjos dos guerreiros da religião católica – tornou-se num local com uma grande evolução ao longo dos séculos.

Começou como sendo uma fortaleza durante a Guerra dos Cem Anos (1337 a 1453), na qual impediu durante três décadas uma invasão por parte dos ingleses. Durante a Revolução Francesa (1789 a 1799), tornou-se numa prisão que chegou a ter mais de 14 mil prisioneiros, maioritariamente políticos de alto nível da revolução. Atualmente é considerado uma "maravilha do mundo ocidental" que recebe mais de 3 milhões de visitantes por ano, incluindo vários peregrinos. Citado pela CNN, Thomas Velter, diretor geral do Estabelecimento Público Nacional do Monte Saint-Michel, revelou que este "foi o maior local de peregrinação do Ocidente, há séculos atrás, à frente de Santiago de Compostela".

O Monte Saint Michel foi fundado por Saint-Aubert, bispo de Avranches. Foto: Thomas Evraert na Unsplash

Foi antes da Primeira Guerra Mundial que esta ilha se tornou numa atração turística mundial, são várias as opções de alojamento que podemos lá encontrar hoje, desde espaços para montar uma tenda como hóteis para uma noite bem passada a descansar. Depois de uma visita oficial à abadia, Emmanuel Macron afirmou no Twitter que "no espaço de mil anos, a sua estrutura tornou-se um emblema do universalismo francês". Hoje em dia recebe milhões de visitantes todos os anos, sendo o verão a época mais movimentada. Em maio de 2023, durante o fim de semana da Ascensão, o local recebeu cerca de 33 mil pessoas. Um número que preocupou os funcionários, que não esperavam tanta afluência nesta altura.

Durante o mês de junho, para comemorar o aniversário do monumento, vão ser realizados vários concertos, conferências e ainda um espétaculo de luzes. Até ao final de novembro, os visitantes poderão ainda conhecer a história e a arquitetura do local através de uma exposição. O Monte Saint-Michel está aberto para visitas e os bilhetes, que podem ser adquirios online, custam €149.