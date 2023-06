Brad Pitt compra nova mansão em Los Angeles por 5,5 milhões de dólares

Aos 59 anos, Brad Pitt, um assumido fã de arquitetura, adquiriu uma nova mansão nas colinas de Los Feliz, um verdadeiro pedaço de história da arquitetura de Hollywood. A casa tem 185 m2, foi construída em forma de "L", e possui três quartos espaçosos, uma cozinha, uma casa de banho principal e um closet grande com armários personalizados pintados em azul claro.



construção original que remonta à década de 60, o novo bem imobiliário de Pitt passou por algumas remodelações ao longo dos anos. A também conhecida por "Steel House" pertencia a Aileen Getty, neta de um magnata do petróleo. Também ela, curiosamente, já havia adquirido uma mansão do ator, em Hollywood Hills, onde este morava com Angelina Jolie. Antes de Getty, o dono era o guitarrista principal dos Maroon 5, James Valentine.

A zona de estar repleta de janelas e uma fantástica lareira. Foto: Simon Berlyn

A casa é construída predominantemente em aço e vidro, aderindo à estética minimalista que era típica na arquitetura da época. A residência térrea em forma de L parece, à primeira vista, bastante despretensiosa. A forma retangular da propriedade e as linhas elegantes não deixam grandes dúvidas quanto ao movimento arquitetónico que inspirou o projeto da casa, mas se dúvidas existissem, os interiores tornariam isso bastante claro.



A zona da sala de estar e de jantar é inundada por muita luz, devido à quantidade de janelas em cada canto da casa, e conta com uma bonita lareira. A cozinha conta com armários verde-menta suave, um forno e acessórios de fogão em aço inoxidável, trazendo um estilo industrial ao espaço. A casa é desprovida de qualquer frieza, devido à hábil escolha de mobiliário colorido em todo o seu interior.

A cozinha, que dá para a zona de estar. Foto: Simon Berlyn

E está repleta de detalhes de decoração que nos remetem para os anos 60 e para o estilo retro. Tapetes de estilo persa coloridos cobrem quase cada centímetro do piso de tijoleira da casa, excepto nos quartos, onde uma carpete num tom de azul intenso assume a sua posição de lés a lés.

O quarto espaçoso, com um decor muito anos 60. Foto: Simon Berlyn

No exterior, a propriedade conta com uma área de piscina, que é a cereja no topo do bolo desta divertida obra-prima moderna. O terraço, de onde se podem ver as luzes de Los Angeles, tem ainda uma jacuzzi de hidromassagem e uma sauna separada. Tudo isto justificará os 5,5 milhões de dólares aqui investidos por Brad Pitt.