Antiga embaixada com ligações a Hollywood está à venda em Londres

O quarto sumptuoso é um verdadeiro oásis no coração da cidade. Foto: Beauchamp Estates

Uma das casas de banho, toda em mármore. Foto: Beauchamp Estates

O exterior da casa em Portland Place. Foto: Beauchamp Estates

Trata-se da, em, e foi posta à venda por. A mansão de luxo situa-se mais propriamente em Portland Place,, e tem nela enraizada parte da história política e cultural do mundo.Foi construída na, mediante a orientação do duque de Portland e durante vários séculos serviu de. Entre eles, estava o membro do partido trabalhista, cujo Grand Salon agora serve como suíte principal. Entre os anos 60 e 90, serviu como. Após a guerra civil da Somália, o governo deixou Portland Place e o prédio foi convertido em apartamentos, antes de se tornar uma mansão.Mas nem só de política vive a história desta mansão. É que, em 1947, o realizadorusou a casa como cenário glamouroso para, protagonizado porEmbora os interiores da casa tenham sido filmados em estúdio, na Califórnia, Hitchcock ainda fez uso dos impressionantes exteriores como parte do cenário.Agora convertida em mansão de família, a luxuosa casa oferece de tudo um pouco, desde um, a. Gary Hersham, diretor e fundador da Beauchamp Estates , é quem está a tratar da venda, e afirmou à revista britânica Tatler : 'Hoje, graças a um minucioso programa de reforma, a casa atingiu o seu apogeu, como uma luxuosa residência londrina que combina um lado prático familiar com todo o luxo possível."