A gruta de Benagil, no Algarve, está entre as dez mais populares da Europa

O verão é a época mais propícia para um belo passeio a visitar as centenas de grutas que existem pela Europa, mas na hora de escolher é importante ter uma lista das melhores opções. A Musement - plataforma online para atividades, passeios, museus, shows e eventos de arte lançada em 2014 -decidiu criar um top 10 das grutas mais populares consoante as avaliações que podemos encontrar no Google, entre elas, destaca-se a Gruta de Benagil, no Algarve.

Gruta del Drach, Maiorca (Espanha)

Esta gruta conta com 40.076 avaliações no Google. Foto: Pixabay

São quatro grutas interligadas - a Gruta Negra, a Gruta dos franceses, a Gruta Blanca e a Gruta de Luis Salvador – que juntas se tornaram numa das maiores atrações turísticas da ilha de Maiorca. São cerca de 1.200 metros de percurso a apreciar as estalactites e estalagmites que existem nas grutas. Ainda no local, pode ver o Lago Martel, considerado um dos maiores lagos subterrâneos do mundo e que pode ser atravessado a pé, através de uma ponte, e também de barco.

Jameo del Agua, Lanzarote (Espanha)

Esta gruta conta com 37.159 avaliações no Google. Foto: Pixabay

Fica dentro de um tubo vulcânico que, graças ao artista César Manrique (pintor, escultor e ativista do desenvolvimento sustentável da ilha de Lanzarote), soube aproveitar as caracteristicas da gruta para criar um lugar onde a arte e a natureza confluem. Ainda nesta área, pode encontrar uma lagoa cristalina onde habita uma espécie em vias de extinção, o caranguejo cego.

Caverna de Postojna, Postojna (Eslovénia)

Esta gruta conta com 34.323 avaliações no Google. Foto: Getty Images

Um dos sítios mais impressionantes da região, um "paraíso subterrâneo" que se foi formando à medida que os anos passavam. São 24km de túneis com galerias e salas dos quais 5km podem ser visitados. Parte da visita, cerca de 3.5km, são feitos num pequeno comboio e o restante a pé. Entre vários simbolos da caverna, destaca-se uma enorme estalagmite branca de 5 metros de altura, conhecida como "Brilhante", e um grande espeleotema de 16 metros.

Caverna de Nerja, Nerja (Espanha)

Esta gruta conta com 26.837 avaliações no Google. Foto: Ddzphoto/Pixabay

Conhecida como a "catedral natural da Costa do Sol", esta caverna foi descoberta por acaso, por um grupo de jovens em 1959. No interior desta obra da natureza, é possível encontrar exemplares da maioria dos espeleotemas conhecidos até à data. Dentro da caverna pode ainda encontrar pinturas rupestres que, para que se mantenham preservadas, não estão abertas ao público, sendo possivel vê-las ao detalhe no Museu de Nerja.

Gouffre de Padirac, Padirac (França)

Esta gruta conta com 25.761 avaliações no Google. Foto: Gouffre de Padirac

Situada no coração do Vale de Dordogne, é, segundo as classificações dos internautas, a mais impressionante de toda a França. O percurso da visita passa pelo lago Lac de la Pluie, onde há uma estalactite gigante de 60 metros de altura conhecida como "Grande Pendeloque". Passa ainda pelo lago Lac des Gours até chegar ao Salão da Grande Cúpula, onde o teto fica a 94 metros de altura.



Grutas de Castellana, Bari (Itália)

Esta gruta conta com 21.651 avaliações no Google. Foto: Getty Images

Um impressionante complexo de cavidades subterrâneas que se estende ao longo de 3.348 metros e chega a uma profundidade máxima de 122 metros abaixo da superfície. Durante o ano, os visitantes podem fazer dois tipos de percursos, o tour completo de 3km ou o tour de 1km. Em ambos é possivel observar várias estalactites, estalagmites, fósseis e cavernas com "formatos curiosos".

Grutas de Frasassi, Ancona (Itália)

Esta gruta conta com 21.623 avaliações no Google. Foto: Nadine Koller/Pixabay

Situadas na região de Le Marche, estas grutas podem ser visitadas percorrendo um caminho de 1.5 kilómetros, apesar de se suspeitar que esta tenha mais de 30 kilómetros de extensão. Um dos lugares de destaque é o Abismo de Ancoma, uma cavidade de 180 metros de comprimento, 120 metros de largura e 200 metros de altura. Pode ainda ver um lago cristalizado e as Cataratas do Niágara.

Gruta El Soplao, Cantábria (Espanha)

Esta gruta conta com 19.486 avaliações no Google. Foto: Carlos Ingala/Flickr

Considerada a nivel internacional uma das maravilhas geológicas, esta gruta está localizada no coração da Serra de Arnero, a 540 metros de altitude. A visita a este espaço inicia-se com um percurso a pé pelas diferentes galerias e pode também ver uma maravilhosa vista do Mar Cantábrico e dos Picos da Europa.

Gruta de Benagil, Algarve (Portugal)

Esta gruta conta com 16.078 avaliações no Google. Foto: Julius Silver/Pixabay

Portugal tem vindo a ser um dos destinos favoritos dos turistas, talvez por isso a gruta de Benagil seja uma deste top 10. Ao longo da costa algarvia, existem várias grutas moldadas pela ação do vento e do mar, o que torna esta gruta uma das mais bonitas do nosso país. Apesar dos acessos não serem os mais fáceis, existem muitas opções para quem queira ver as maravilhas da nossa costa, desde passeios de barcos, canoas e até a praticar paddle.

Grutas de Sant Josep, Castellón (Espanha)

Esta gruta conta com 15.901 avaliações no Google. Foto: Coves de Sant Josep

Uma gruta que fica na Comunidade Valenciana que durante a visita é possivel desfrutar de um passeio de barco pelo rio subterrâneo mais longo da Europa e observar as estalagmites e estalactites das diferentes cavidades iluminadas com luzes.