Estes são os destinos mais favoráveis para 2024

Com a democratização das viagens de avião, proporcionada, em parte, pelo aparecimento das companhias low-cost, a procura por destinos de viagem excecionais torna-se uma tarefa emocionante e, por vezes, desafiadora. À medida que nos aproximamos de 2024, é imperativo explorar os recantos mais fascinantes e vibrantes que os vários destinos tendência oferecem. Desde as pitorescas paisagens naturais às cidades pulsantes com cultura, este artigo propõe-se a destacar os lugares mais favoráveis a visitar no próximo ano, segundo a Forbes.

Não é de espantar que Itália se encontre em primeiro lugar, um país repleto de cultura, paisagens, história e claro, comida. Roma, Milão, Veneza e Florença são as cidades que se espera serem as mais visitadas, mas se pretende fugir das multidões pode sempre dirigir-se a Matera, considerada um lugar subestimado pelos turistas.

Em contrapartida, se está farto de sentir o calor enquanto explora a cidade, pode sempre seguir a nova tendência e dirigir-se aos países nórdicos para fugir do sol intenso. Lisa Leavitt da Active Travels, uma agência de viagens, conta à Forbes que a Suiça, a Islândia e a Escandinávia são os novos it spots. Tom Hale, da Backroads, a maior empresa de viagens ativas do mundo, adiciona a Noruega à lista e afirma que é um lugar fantástico para as pessoas que pretendem realizar atividades ao ar livre, como as caminhadas ou até as viagens de bicicleta.

Se as praias forem o que procura, tem ao dispor a ilha francesa da Córsega e a ilha italiana da Sardenha, bem como as ilhas espanholas de Maiorca e Menorca. Em geral, Shannon Stowell, diretora executiva da Adventure Travel Trade Association, nomeia o Mediterrâneo, a Europa Ocidental e a América do Sul como os lugares que serão mais visitados em 2024.