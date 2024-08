Este é o novo hotel de cinco estrelas no Douro

São muito os encantos e esconderijos de bem-estar daquela que é considerada uma das regiões reconhecidas como Património Mundial da UNESCO, o Douro. A metamorfose da paisagem, denotada sobretudo pelas cores das vinhas, e o rio sempre em plano de fundo fazem deste destino um dos mais procurados, não só por portugueses como estrangeiros.

O novo hotel do grupo Torel Boutiques. Foto: Luís Ferraz

Por isso, esta notícia é para quem pensa lá em ir breve. Acaba de abrir o Torel Quinta da Vacaria, uma nova aquisição Torel Boutiques, que está inserido, precisamente, na Quinta da Vacaria, uma das propriedades mais antigas da região. Situado nas margens do Rio Corgo e do Rio Douro, no Peso da Régua, o hotel, erguido numa propriedade datada de 1616, contempla 33 quartos e suites, dois restaurantes, um spa e vista sobre o Rio Douro. É um novo capítulo na história da Quinta, que já é produtora de vinhos DOC e vinhos do Porto.

O novo hotel do grupo Torel Boutiques. Foto: Luís Ferraz

Precisamente desde 2016, a quinta tem vindo a produzir uma distinta coleção de Vinhos DOC e Vinhos do Porto sob a sua própria marca, vinhos de elevada qualidade que poderão ser saboreados tanto no novo Torel Quinta da Vacaria como na renovada adega.

O novo hotel do grupo Torel Boutiques. Foto: Luís Ferraz

Este hotel tem assinatura do gabinete de arquitetura de Luís Miguel Oliveira e do Studio Astolfi, este último responsável pela conceção dos interiores e curadoria artística do hotel. O mood geral é vincado por cores sóbrias e naturais, que se traduzem em materiais como a madeira, pedra, terracota, azulejo, tecido e outras texturas orgânicas. Haverão ainda dois restaurantes de conceitos distintos – uma proposta de fine dining e outra mais descontraída -, dois bares, áreas comuns, duas piscinas e um dos maiores spas da região, com cerca de 1000 metros quadrados. Haverá ainda uma seleção de obras da Galeria Filomena Soares.

O novo hotel do grupo Torel Boutiques. Foto: Luís Ferraz

"O projeto insere-se numa região reconhecida como Património Mundial da UNESCO, estando totalmente voltado para o Rio Douro e oferecendo, por isso, vistas verdadeiramente únicas e deslumbrantes. Sendo a temática do projeto A Way of Silence, queremos convidar os hóspedes a tirarem um pouco do seu tempo para explorarem a Quinta da Vacaria e os seus vinhos, a natureza, ouvirem a sua quietude e beberem da beleza que esta quinta e a região do Douro têm para oferecer", explica Ingrid Koeck, sócia e porta-voz do grupo Torel Boutiques.