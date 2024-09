Renascimento gótico. Borgo dei Conti transforma-se num resort de luxo

No coração da Umbria, uma das regiões mais autênticas da Itália, um imponente castelo gótico do século XIX foi transformado num luxuoso resort, renascendo como o Borgo dei Conti. Esta propriedade, com raízes que remontam ao século XIII, foi cuidadosamente restaurada e modernizada pela família Babini, conhecida pela gestão do icónico Londra Palace em Veneza e do Place Firenze em Florença.



Localizado a cerca de 25 km a sudoeste do aeroporto de San Francesco d'Assisi, em Perugia, o Borgo dei Conti situa-se no alto de uma colina, cercado por uma paisagem deslumbrante e rica em história. A abordagem ao castelo já é por si só uma experiência imersiva: a estrada serpenteia por uma floresta densa de carvalhos e faias antes de revelar a majestosa fachada gótica do castelo, com as suas torres e ameias que evocam uma atmosfera de mistério e grandiosidade, como conta o Financial Times.

No coração da Umbria, uma das regiões mais autênticas da Itália, um imponente castelo gótico do século XIX foi transformado num luxuoso resort, renascendo como o Borgo dei Conti. Foto: @BorgodeiConti

A história do local é tão fascinante quanto a sua arquitetura. Originalmente, uma fortaleza medieval ocupava o espaço onde hoje se ergue o castelo. No entanto, no final do século XIX, o local foi adquirido por Lemmo Rossi-Scotti, um conde e artista de Perugia, que, incomodado pelas austeras condições de vida de um castelo medieval, decidiu construir uma nova residência, que foi concluída nos primeiros anos do século XX. Este novo castelo, inspirado no estilo gótico, manteve alguns elementos da estrutura original, como os grandes lareiras, tetos pintados e relevos heráldicos, que hoje evocam uma era pré-Renascença.

Este novo castelo, inspirado no estilo gótico, manteve alguns elementos da estrutura original, como os grandes lareiras, tetos pintados e relevos heráldicos. Foto: @BorgodeiConti

Os interiores do Borgo dei Conti foram reimaginados pelos arquitetos milaneses Spagnulo & Partners, que optaram por uma abordagem contemporânea e discreta. Cores suaves, mobiliário italiano moderno e um parquet de carvalho em espinha dão ao espaço uma sensação de elegância imponente. No entanto, há também uma reverência pela tradição, evidente nos intricados arranjos geométricos dos azulejos de terracota e nos baixos-relevos de flores estilizadas que adornam as paredes.

Os interiores do Borgo dei Conti foram reimaginados pelos arquitetos milaneses Spagnulo & Partners, que optaram por uma abordagem contemporânea e discreta. Foto: @BorgodeiConti

Um destaque especial vai para os tecidos utilizados nos quartos, que foram especialmente encomendados ao atelier Brozzetti, em Perugia. Estes tecidos, com o seu padrão de leões inspirado numa tapeçaria da Igreja de Santa Maria Infraportas, em Foligno, conferem aos espaços uma ligação tangível à rica herança cultural da região.



Com uma oferta de 30 suites e 10 quartos espaçosos, todos eles distintos, o Borgo dei Conti propõe-se a oferecer uma experiência personalizada e exclusiva. O resort dispõe ainda de um pequeno spa, uma piscina infinita de 20 metros, um campo de ténis e bicicletas de montanha, proporcionando aos hóspedes uma ampla gama de atividades, tanto para relaxamento quanto para aventura.

Um destaque especial vai para os tecidos utilizados nos quartos, que foram especialmente encomendados ao atelier Brozzetti, em Perugia. Foto: @BorgodeiConti

Este renascimento do Borgo dei Conti não é apenas uma celebração do passado, mas também uma afirmação de como o luxo moderno pode coexistir harmoniosamente com a história. Aqui, cada detalhe foi pensado para oferecer uma estadia inesquecível, onde o esplendor gótico se encontra com o conforto contemporâneo, num cenário de beleza natural e marcado pela serenidade.