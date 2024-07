Jantar "às escuras" em Lisboa

Uma nova e envolvente experiência gastronómica chega a Lisboa em setembro, desafiando a perceção dos sentidos. Trata-se do "Dans Le Noir?", uma iniciativa que convida os participantes a saborear um menu surpresa completamente às escuras. A ideia é proporcionar uma refeição onde a visão é suprimida, forçando os outros sentidos a assumirem o protagonismo. Os convidados serão conduzidos por uma equipa de profissionais com limitação visual, transformando o jantar numa experiência profundamente introspectiva e de partilha. O menu é um mistério, revelando-se apenas através do paladar e do olfato, com a opção de harmonização de vinhos para aqueles que desejem uma experiência ainda mais enriquecedora.



O "Dans Le Noir?" não é apenas uma aventura culinária, mas também uma celebração da inclusão e da diversidade. A equipa de guias visuais, formada com o apoio de organizações locais, exemplifica como a superação de desafios pode levar a experiências únicas e enriquecedoras. A formação destes guias é realizada por especialistas do "Dans le Noir?", garantindo que os convidados tenham uma jantar seguro e memorável.

Os convidados serão conduzidos por uma equipa de profissionais com limitação visual, transformando o jantar numa experiência profundamente introspectiva e de partilha. Foto: DR

Antoni von Planta, General Manager do The Ritz-Carlton Hotel de la Paix, Geneva, partilha, num comunicado, a sua visão sobre a iniciativa: "O que me surpreende no 'Dans Le Noir?' é perceber o quanto dependemos da nossa visão em tudo o que fazemos. Estar num ambiente completamente escuro ensina-nos a aprofundar todos os outros sentidos e a focarmo-nos no que realmente importa quando comemos: o sabor. Trabalhar com pessoas com incapacidade visual é uma lição de força de vontade e determinação."



O "Dans Le Noir?" é, assim uma oportunidade para refletir sobre a nossa relação com a comida e a forma como os sentidos moldam as nossas experiências diárias. Ao remover a visão do processo, somos levados a redescobrir o sabor puro e genuíno dos alimentos, num ambiente que promove a empatia e a compreensão das capacidades extraordinárias das pessoas com limitação visual.

O "Dans Le Noir?" oferece mais do que um simples jantar; é uma oportunidade para refletir sobre a nossa relação com a comida e a forma como os sentidos moldam as nossas experiências diárias. Foto: DR

Os jantares decorrem todas as quintas, sextas e sábados, a partir das 19h30, no Sheraton Lisboa Hotel & Spa, na Rua Latino Coelho, nº 1. Os participantes podem escolher entre dois menus surpresa: o "Viagem Sensorial", um menu de três pratos por €55 ou o "Festa dos Sentidos", com três pratos e harmonização de vinhos por €69