Um refúgio de luxo com vista mar na Ericeira

A poucos minutos da pitoresca vila da Ericeira, conhecida pelas suas praias e cultura do surf, o Aethos Ericeira é um convite ao relaxamento total. O hotel destaca-se pela sua localização privilegiada, que permite aos hóspedes uma vista panorâmica sobre o oceano, tornando-se o refúgio ideal para quem procura tranquilidade com um toque de luxo.

Este novo espaço vai além da hospitalidade tradicional. Inspirado pela cultura e pelas pessoas da região, o hotel tem uma forte ligação com a comunidade local, promovendo um intercâmbio constante de ideias e experiências. Segundo Benjamin Habbel, fundador do grupo Aethos, o objetivo é criar um espaço que represente a autenticidade da Ericeira, permitindo aos hóspedes uma experiência original e envolvente, conta em comunicado.

Para os amantes do surf, a localização é um paraíso. O hotel fornece ainda aulas de surf e serviços de concierge para ajudar a explorar as melhores ondas da região. As praias de renome mundial estão a apenas alguns minutos, permitindo que os hóspedes usufruam do melhor que a Ericeira tem para mostrar.

Com uma piscina de água salgada aquecida, aulas de yoga e meditação diárias, o Aethos Ericeira é também um espaço dedicado ao bem-estar físico e mental. A arquitetura e design, assinados pelo Astet Studio e pelo arquiteto português Luís Pedra Silva, refletem essa ligação com a natureza, combinando materiais que evocam a paisagem envolvente e criando um ambiente acolhedor e sofisticado.

O hotel tem o restaurante Onda que, sob a direção do chef Nuno Matos, apresenta uma experiência gastronómica refinada, mas descontraída. Com uma ementa focada em ingredientes locais e sazonais, o restaurante destaca os sabores frescos e simples da região, desde o ceviche do dia até ao robalo e lula do Atlântico. A oferta não fica por aqui, com opções vegetarianas e vegan, garantindo que todos os paladares são satisfeitos.

Além da experiência gastronómica no Onda, o Bar Marola eleva o conceito de cocktails com uma carta criativa e arrojada. Destacam-se criações como o Dragon Fish, de sabor fumado e picante, e o Azul Paloma, com tequila e um toque de lima. Estes cocktails podem ser saboreados enquanto se assiste aos animados DJ sunsets, que acontecem aos fins de semana, ou durante o Cocktail Club, que junta música ao vivo às segundas-feiras.