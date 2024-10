Cantina de Ventozelo com menu dedicado ao azeite novo

Quando começa a fazer aquele frio noturno que faz doer os dedos das mãos de quem se deixou enganar pela tarde amena e soalheira, é mais que certo que falta pouco para a apanha da azeitona. Uma tarefa dura, quando feita à moda antiga, por varejo manual, mas que tem as suas compensações. A melhor de todas é ser-se das primeiras pessoas a provar o azeite novo, das azeitonas acabadas de prensar. Para celebrar esta época tão especial, durante todo o mês de novembro a Cantina de Ventozelo, o restaurante do Ventozelo Hotel & Quinta, vai ter um menu especial dedicado à apanha da azeitona. E, se estiver a sentir-se particularmente corajoso, pode participar na apanha.

Nesta quinta duriense a apanha da azeitona é feita à moda antiga Foto: DR

Tanto ao almoço como ao jantar, todos os dias semana, os clientes poderão degustar um menu especial inspirado no azeite novo, dividido em quatro momentos e elaborado pelo chef José Guedes. Inspirado no aroma e sabor a fruta verde, o azeite novo é o grande protagonista desta proposta, com pratos que fazem brilhar as suas qualidades. Bola de azeite, laranja fidalga, perdiz de escabeche com pão de entre-lenha de Ervedosa, Bacalhau à Lagareiro com esparregado de couves da horta de Ventozelo e pudim de azeite e mel, também produzido na quinta, são as principais iguarias que compõem este menu. Esta digressão pelo mundo do azeite novo custa 55 euros por pessoa, com harmonização de vinhos Quinta de Ventozelo incluída.

Se é um menu com o azeite como protagonista, não pode faltar o Bacalhau à Lagareiro Foto: DR

Durante este período, todos os clientes do restaurante poderão também degustar o azeite novo no couvert do restaurante, sendo este servido em almotolias – as tradicionais vasilhas de alumínio. Já os hóspedes alojados em nesta quinta duriense poderão fazer provas de azeite ou até participar na apanha da azeitona com os trabalhadores agrícolas, ou não fosse esta uma quinta em pleno funcionamento.

Preciosas azeitonas acabadas de colher Foto: DR

O restaurante Cantina de Ventozelo ocupa, de resto, o local onde antigamente eram servidas as refeições dos trabalhadores da quinta e mantém, assim, a sua capacidade de dar vida à gastronomia local e às receitas tradicionais do Douro e de as partilhar com todos quantos o visitam.

Onde? Quinta de Ventozelo, S João da Pesqueira, Ervedosa do Douro 5130-077 Portugal Horário? Aberto todos os dias para almoço das 12h30 às 15h e jantar das 19h30 às 22h | Wine Bar das 12h30 às 23h Reservas? 254 249 670 | hotel@quintadeventozelo.pt