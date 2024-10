Spa do Corinthia Hotel eleito melhor de Portugal

Profissionais de spa, saúde e bem-estar, media e visitantes de spas em todo o mundo votaram nos World Spa Awards 2024 e elegeram o Corinthia Lisbon o Melhor Spa de Portugal.

The Spa by Corinthia Lisbon oferece um circuito de hidroterapia Foto: DR

Há cerca de um ano, o The Spa passou a oferecer um experiência a que chamou Day Retreat e que é muito provável que tenha contribuído para que o espaço tenha recebido este prémio. Este conceito de "retiro por um dia" consiste num programa de meio dia ou de um dia inteiro, em que os clientes começam a experiência com um pequeno-almoço no Sky Lounge do hotel, com uma vista magnífica sobre Lisboa. Em seguida, fazem 60 minutos no circuito de hidroterapia, promovendo um relaxamento profundo e preparando a pele para uma suave esfoliação com uma mistura natural de sal marinho e óleos essenciais. A experiência culmina com um tratamento facial. O dia de sossego e bem-estar chega ao fim com uma refeição de três pratos no restaurante Soul Garden, preparada pelo chef Miguel Teixeira.

Com a experiência Day Retreat, os clientes passam um dia inteiro a recuperar das agruras da jornada Foto: DR

Outros vencedores dos World Spa Awards 2024 incluem o Alpine Spa do Bürgenstock Hotel, na Suíça, que foi considerado o Melhor Spa do Mundo, enquanto o Palazzo Fiuggi, em Itália, conquistou o título de Melhor Retiro de Bem-Estar do Mundo. O Spa do Mandarin Oriental, Marraquexe, foi reconhecido como Melhor Resort Spa do Mundo. E o ERAKULIS, a experiência de bem-estar fundada por Cristiano Ronaldo, foi eleita Melhor App de Bem-Estar do Mundo – dois prémios para Portugal, portanto.

ERAKULIS oferece, mediante subscrição – o modelo básico custa 50 euros por ano, enquanto o premium custa 220 euros –, planos personalizados de fitness, nutrição e equilíbrio mental, e pode ser testada, gratuitamente, durante 30 dias. A aplicação inclui artigos, audiolivros, receitas, programas de fitness, desafios, exercícios, videoconsultas com profissionais, meditações guiadas e muito mais.



Entre os novos destaques está o SHA Mexico, localizado no meio da vegetação exuberante da Riviera Maya, que garantiu a vitória como Melhor Novo Retiro de Bem-Estar do Mundo. Já o relaxante Guerlain Spa no Raffles London at The OWO recebeu p prémio de Melhor Novo Spa de Hotel do Mundo. O Spa do Mandarin Oriental, Costa Navarino, na Grécia, conquistou o título de Melhor Novo Resort Spa do Mundo.



Entre os destinos vencedores, destaca-se o Dubai, eleito Melhor Destino de Spa do Mundo, e o Arizona, consagrado como Melhor Destino de Bem-Estar do Mundo.

Onde? Avenida Columbano Bordalo Pinheiro 105, 1099-031 Lisboa Contacto? 217236305 | spa.lisbon@corinthia.com