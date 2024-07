Six Senses Douro Valley organiza festa de verão com produtores locais

Poucos hotéis nacionais são tão especiais como o Six Senses Douro Valley, em Lamego, onde o bem-estar é prioridade, mas a valorização do património local também. Dos vinhos à gastronomia, sem esquecer a paisagem envolvente, tudo se alinha na perfeição para receber hóspedes e convidados para a já famosa garden party do Six Senses.

Começando pelas propostas gastronómicas, há muito para descobrir, como enchidos locais, ostras de Aveiro, tártaros, peixes do Atlantico, queijos e doces, também estes locais. Nas carnes, que serão preparadas no fogo, vale a pena experimentar pratos regionais como a carne de porco "Durock" da Sertã ou a carne de vaca Cachena da Peneda. Nos vinhos, o destaque vai, naturalmente, para os produtores do Douro, como a Real Companhia Velha ou a Quinta de São Bernardo. A banda sonora da noite ficará a cargo de uma banda de Bossa Nova e de um DJ do Bar Base, no Porto.

A garden party está marcada para 10 de agosto. Foto: D.R.

Quem ficar para o dia seguinte pode e deve marcar uma visita ao spa, distinguido recentemente como o melhor da Europa pelos World Spa & Wellness Awards ou marcar uma das muitas experiências disponíveis no hotel, como provas de vinhos, passeios de barco ou piqueniques na floresta.

A festa acontece a 10 de agosto, das 19h às 00H e esta disponível para hóspedes e não hóspedes, €120 por pessoa.