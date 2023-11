L'OBJET e Oficina Marques criam edição limitada de velas

Esta parceria criativa combinou o artesanato requintado da L'OBJET com a criatividade e experiência da Oficina Marques. Para quem não conhece as marcas, os nomes não deixam muito para adivinhar. Gezo Marques e José Aparício Gonçalves são os talentosos artistas fundadores da Oficina Marques que, desde maio de 2018, tem trabalhado sob o lema "Tusa de Viver", expressando uma visão otimista do mundo que se reflete não só na personalidade dos artistas, mas também em todas as suas obras. Com temas focados no mar, mato, copro, fé e lisboa, estes artistas combinam cores e padrões únicos com a geometria e organicidade de linhas e formas, resultando em artes e objetos que abrangem desde paineis de madeira aos de cerámica.

Foto: DR

Por outro lado, a L'OBJET, fundada por Elad Yifrach, é conhecida pela sua atenção meticulosa aos detalhes artesanais e influências culturais diversificadas. Elad, designer de interiores de profissão, viajou extensivamente para incorporar histórias pessoais em cada peça. A marca destaca-se pelas suas técnicas de fabrico manual exclusivas e peças requintadas que transformam qualquer ambiente.

Os criadores Foto: DR

O resultado desta parceria? A vela "Botânica", que porcura inspiração na beleza da natureza selvagem, incorporando desenhos que transportam os observadores para o mundo natural. Os elementos feitos à mão em cerâmica assumem formas e tons de verde que evocam a fauna e flora da floresta, proporcionando uma experiência tátil da vida ao ar livre. Cada vela é preenchida com uma fragrância original da L'OBJET, incluindo notas de gerânio egípcio, akigalawood, noz-moscada, patchouli indonésio, incenso africano e abeto balsâmico, convidando os sentidos a uma jornada ao coração da floresta.

Foto: DR

É de realçar que cada vela desta edição limitada é meticulosamente moldada à mão em grés decorado com figuras recortadas em relevo. O acabamento fosco realça a tonalidade natural do grés, enquanto que três tipos de vidro verde são aplicados à mão. O resultado são velas únicas, tornando-as obras de arte numeradas, gravadas com o selo da colaboração.

A construção da vela Foto: DR

Esta edição, incluindo as lojas em Paris e Nova Iorque, um espaço exclusivo nos armazéns Harrods em Londres.