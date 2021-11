Le Creuset x Harry Potter, a colaboração festiva para fãs da saga

Os romances de fantasia escritos pela autora britânica J. K. Rowling entre o final dos anos noventa e o ínicio dos anos 2000 continuam a fazer sucesso e a influenciar novas gerações e colaborações, da moda à cerâmica. Quem diria que a francesa Le Creuset alinhava com o tema Harry Potter para uma coleção de edição limitada inclui uma combinação encantadora de produtos em ferro fundido esmaltado, cerâmica de grés e outros utensílios?

Motivada por este imaginário, a marca revela um conjunto de peças adornadas com detalhes e representações que se inspiram nas casas de Hogwarts, nos locais e nos pratos emblemáticos das admiradas personagens dos filmes."A experiência de cozinhar e partilhar uma refeição inesquecível com os nossos familiares é pura magia", afirma Paul van Zuydam, proprietário da Le Creuset. "Estamos entusiasmados com a parceria com a Warner Bros. Consumer Products para levar essa magia à vida, numa coleção extraordinária que combina o mundo da culinária aventureira com o fantástico e imaginário mundo mágico. Os chefs e os fãs de Harry Potter podem agora expressar a sua criatividade interior transformando receitas simples em pratos espetaculares" afirma.

Entre as peças que compõem a coleção, reluzem a já famosa cocotte redonda, uma peça ex-líbris das coleções Le Creuset, que é uma caçarola em ferro, com acabamento em vermelho e uma pega de que tem a forma de relâmpago, em latão, inspirada na famosa cicatriz de Harry Potter. Mas também a travessa Lord Voldemort, em cerâmica, com símbolos das trevas, em preto fosco, com a pega feita em forma da varinha desta figura negra da saga. Conjuntos de chávenas, chaleiras, pegas de panelas ou pratos pequenos são algumas das outras peças que completamentam a coleção. Esta colaboração chega às lojas Le Creuset de forma gradual, até 2022.