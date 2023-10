Jameson Urban Routes, um dos festivais mais icónicos de música urbana, está de regresso a Lisboa. Nascido em 2007 como o primeiro festival indoor organizado por um clube, este evento tornou-se num verdadeiro barómetro das tendências musicais, resultado da parceria entre o Musicbox e a conhecida marca de whisky Jameson.



Depois de um período de interregno, que deixou os amantes da música ansiosos, o Jameson Urban Routes está de volta nos dias 2, 3 e 4 de novembro. O festival, que foi presença assídua no Musicbox e na vida noturna lisboeta entre 2007 e 2019, promete uma edição repleta de música de qualidade e novidades.

O Jameson Urban Routes, ao longo dos anos, tem sido palco de grandes apresentações em Portugal, trazendo artistas de renome como Toro Y Moi (2010), Glass Animals (2014) e Karol Conká (2019). É de destacar que foi também o local da primeira atuação de Orelha Negra (2008), um dos projetos de maior impacto musical a nível nacional. Este ano, o alinhamento do festival conta com nomes de peso, tais como Eddie Chacon, Lord Apex, Ana Frango Elétrico, Dame Area, Ralphie Choo, Conferência Inferno, DJ Babatr e DJ Marfox.

Este regresso aguardado promete três dias de programação repletos de boa música, divididos em seis sessões. É de destacar que a Musicbox assume-se como um híbrido entre uma sala de espetáculos e um espaço de danças. De portas abertas há mais de 16 anos, este clube é o epicentro do trabalho desenvolvido pela CTL (Cultural Trend Lisbon), apresentando uma programação de artistas e autores relevantes no panorma nacional e internacional, impulsionando novos projetos e acompanhano sempre as novas tendências.