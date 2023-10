Louis Vuitton: um novo podcast com Loïc Prigent

Se sempre quis saber qual o processo criativo e cultural por detrás uma grande marca de luxo, chegou a oportunidade. A Louis Vuitton acaba de lançar o podcast [Extended], que leva os ouvintes numa viagem quinzenal com os artistas, designers e outras personalidades que têm feito da marca aquilo que ela é. O podcast será apresentado pelo jornalista de moda francês e documentarista Loïc Prigent. O episódio de abertura teve como convidado Pharrel Williams, que recordou o seu primeiro desfile de moda como diretor criativo das coleções de homem da Louis Vuitton.

Numa conversa agradável e divertida, temperada pelo adocicado sotaque afrancesado com que Loïc Prigent se expressa em inglês, apresentador e convidado recordaram a atmosfera eletrizante do primeiro desfile de Pharrell, que teve lugar em Paris, na icónica Pont Neuf. O rapper e produtor de música norte-americano revela a sua inspiração para o desfile. A conversa, como não podia deixar de ser, incide no cruzamento da música com a moda e inclui um convidado especial: o bispo Ezekiel Williams, tio de Pharrel Williams, que lidera o coro de gospel Voices of Fire que atuou durante o desfile.

Loïc Prigent, jornalista e documentarista francês e apresentador do podcast Foto: DR

No segundo episódio – até ao momento, é tudo o que está disponível –, Loïc conversa com o chef Arnaud Donckele e com o chef de pastelaria Maxime Frédéric, demonstrando que nesta viagem leva os ouvintes a locais inusitados e não apenas pelos corredores dos fashion shows. Donckele e Frédéric são chefs no exclusivo restaurante da Louis Vuitton no hotel White 1921, em Saint-Tropez, e partilham com Loïc os ritmos, sons e aromas da sua cozinha agitada, bem como os segredos da sua parceria bem-sucedida.

Mais para a frente, poderá conhecer os segredos de outras mentes criativas da marca, como Nicolas Ghesquière, diretor criativo das coleções de mulher, Jaques Cavallier, mestre perfumista, Francesca Amfitheatrof, diretora artística de relógios e relojaria, entre outros artistas, designers, atletas, arquitetos, entre outros.

[Extended] é um podcast gratuito e está disponível em todos as plataformas de streaming: Deezer, Amazon Music, Spotify, Soundcloud, YouTube, Apple Podcasts e Podcast Addict. Aceda aqui.