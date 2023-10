Óleo de alecrim, a salvação para a queda de cabelo?

Se tiver redes sociais, mais concretamente o Instagram ou o TikTok, já se deve ter deparado com LifeasZeph - a página de um tiktoker seguido por mais de 600 mil pessoas. Zeph, tal como muitos homens, estava a perder o cabelo, mas não estava pronto para admitir a derrota. Decidiu então documentar a sua jornada na rede social, demonstrando os vários tratamentos que realizou sozinho. O alecrim foi um dos produtos utilizados, mas Zeph não foi o único a elogiar esta planta.

Antes de avançarmos é importante percebermos o que é o óleo de alecrim. Derivado da planta alecrim, é extraído das folhas e das flores através de um processo conhecido como destilação a vapor. Durante milhares e milhares de anos, esta planta tem sido utilizada em remédios naturais à base de ervas em países mediterrânicos como Marrocos e Tunísia.

Conhecido também pelo fornecimento de brilho e força que dá aos cabelos, o alecrim apresenta "propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e neuroprotetoras", como foi descoberto num artigo de 2020 do Iranian Journal of Basic Medical Sciences. Resumidamente, o que esta designação signifca, é que esta erva ajuda a reduzir a caspa, a irritação e a comichão.

Agora, como é que o óleo de alecrim impulsiona o crescimento capilar? Segundo um estudo de 2015, este óleo parece ser tão eficaz na promoção do crescimento capilar quanto certos produtos disponíveis sem receita médica. Outras investigações, incluindo um estudo realizado pela Universidade Estadual de São Paulo, revelaram que o óleo de alecrim possui propriedades naturais capazes de eliminar fungos e bactérias. Portanto, se a perda de cabelo está relacionada a uma infeção ou a um couro cabeludo em condições desfavoráveis, existem, de facto, vantagens a considerar.

A questão central é, será que esta erva tem um papel genuíno no estímulo do crescimento do cabelo? Segundo Taylor Rose, tricologista e fundadora do The Healthy Hair, a resposta é um claro "sim". Num artigo da GQ inglesa, Rose enfatizou a eficácia do óleo de alecrim, sobretudo no tratamento da queda de cabelo reacional. A especialista mantém uma presença no TikTok, onde partilha dicas sobre como cultivar cabelo mais espesso e volumoso com remédios naturais. Num vídeo publicado no ano passado, revelou como conseguiu recuperar a densidade da sua linha capilar enfraquecida em apenas três meses, graças a um spray caseiro de alecrim e menta.

Apesar das boas coisas, alguns especialistas ainda não estão convencidos. Zoë Passam, tricologista consultora da Philip Kingsley, afirma "a minha principal preocupação é que as pessoas sigam estas tendências quando estariam mais bem servidas se descobrissem a razão da sua queda de cabelo. Alguns tipos de queda de cabelo são progressivos, por isso, procurar aconselhamento adequado numa fase inicial é suscetível de conduzir a melhores resultados". Tiffany Hall, uma tricologista que gere duas clínicas de apoio a quem está a sofrer de queda de cabelo, aumenta, "embora existam algumas pesquisas por aí que têm visto alguns bons resultados no que diz respeito ao crescimento do cabelo, a ciência ainda não está totalmente concluída e muitos outros factores podem ter contribuído para isso."