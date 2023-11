Em novembro celebra-se a 5ª edição do Lisbon Art Weekend

O Lisbon Art Weekend (LAW), fundado em 2019, é uma organização sem fins lucrativos de Merve Pakyürek e Marc Kean Paker. A turca e o franco-turco, respetivamente, viram em Portugal uma oportunidade para contribuirem no fortalecimento da oferta de arte contemporânea na cidade de Lisboa. O LAW organiza anualmente um fim de semana para que os amantes deste estilo artístico possam visitar a capital e ficar a conhecer a comunidade existente no País.



A edição deste ano, com entrada gratuita, contará com a colaboração de 50 espaços diferentes, entre eles galerias, museus e ateliers, projetos públicos e coleções privadas, como a Underdogs Gallery, o Centro Cultural de Belém, a Movart, a Galeria Filomena Soares, a Zaratan, a Appleton, a Galeria 111 e muitos mais. É de destacar a novidade deste ano, o lançamento do Prémio Arte, que tem como objetivo adquirir uma obra, a vencedora, que irá intergra a coleção do Idealista, com conslutoria da RedCollectors.

Olhando detalhadamente para o plano dos quatro dias, no dia 9 de novembro, das 14h às 18h, a Galeria Miguel Nabinho terá visitas guiadas às obras de Pedro Cabrita Reis. Às 16h, haverá um tour na Kunsthalle Lisboa para conhecer o trabalho de Teresa Solar. Às 17h, os artistas Pedro Tudela e Sara Mealha conduzirão uma visita na Appleton, um espaço independente sem fins lucrativos dedicado à arte contemporânea. Das 17h às 20h, a galeria Madragoa inaugurará a exposição de Annette Barcelo. Às 17h30, a Galeria Vera Cortês abrirá a exposição de António Bolota. Às 18h, na Galeria Diferença, haverá uma visita guiada para conhecer as obras de Rodrigo Oliveira. O projeto Mono, na Penha de França, apresentará o trabalho do artista João Pedro Fonseca e uma performance das 19h às 22h. Ao mesmo tempo, a No-No Gallery inaugurará a exposição de António Olaio.

No dia 10, a partir das 12h, você poderá conhecer o atelier e o trabalho do artista Diogo Evangelista na Biblioteca dos Coruchéus, pela Galeria Francisco Fino. Às 15h, haverá uma visita guiada à exposição de João Onofre na Cristina Guerra Contemporary Art. Às 17h, na Duplex, haverá uma visita guiada pelo curador de uma exposição coletiva com mais de 50 artistas. Às 17h30, a Casa Dell’Arte Club House / Listambul revelará a sua coleção privada. Na Monitor, às 19h30, ocorrerá uma performance por Daniel V. Melim.

No dia 11, haverá um brunch e visita guiada às obras de Rui Chafes e Olaf Metzel na Jahn und Jahn. Das 13h às 16h, será possível participar numa conversa com o artista Márcio Vilela e também na visita guiada à exposição, com brunch, na Galeria Foco, no Intendente. Às 15h, na Galeria Filomena Soares, a visita guiada percorrerá as criações de Ricardo Valentim e Christian Philipp Müller. A partir das 16h, inaugura a exposição de Samuel Rama na Galeria 111. A Document estreará o filme do artista visual Andrew Norman Wilson.

No último dia, 12, às 12h, o espaço de cowork sustentável Heden Rossio receberá a Art Talk "Criação, Curadoria e Cura" com Gisela Casimiro, escritora, artista e performer, e André Tecedeiro, escritor e artista. Às 14h, haverá uma visita guiada limitada às exposições "Atravessar uma ponte em chamas" da artista belga Berlinde de Bruyckere e "Objeto, Corpo e Espaço", que revisita os géneros artísticos a partir da década de 1960, no novo Museu de Arte Contemporânea / Centro Cultural de Belém, que inaugurará duas semanas antes do LAW e terá entrada gratuita entre as 10h e as 14h nesse domingo. Também às 14h, haverá uma performance/workshop para crianças entre seis e nove anos por Lua Carreira no edifício Ando Living (Rua Alexandre Herculano, 50, 10º).

Lisboa, com eventos culturais como o LAW, continua a afirmar-se como um vibrante centro de expressão artística e inovação. A cidade abraça a diversidade das formas de arte contemporânea, atraindo artistas locais e internacionais para enriquecer a agenda cultural.