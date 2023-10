Combater o envelhecimento com efeito antigravidade

Às vezes, a solução que procuramos para uma pele rejuvenescida está debaixo do nosso nariz. Esta reflexão não pretende ser figurativa, mas literal. E que coisa milagrosa é essa que se encontra num sítio tão conspícuo, perguntará o leitor. A resposta é: pelos. Aliás, a suave penugem que temos não só debaixo do nariz, mas espalhada por todo o corpo. E, não, caro leitor, não estamos a sofrer de loucura temporária. O que acontece é que a Shiseido descobriu que o sistema de micro músculos que existe apenas para arrepiar os pelos – quando temos frio ou alguma emoção forte –, exerce um efeito colateral antigravidade. Porquê? Porque a gravidade puxa para baixo e estes micro músculos puxam para cima. Se este sistema for reforçado, a pele fica mais tonificada e rejuvenescida. Munida desta informação, a Shiseido desenvolveu um produto que faz isso mesmo. Chama-se LiftDefine Radiance Night Concentrate e é a nova adição à linha Vital Perfection.

Presentes em número elevado na pele do rosto, estes músculos alinham-se verticalmente, na direção oposta à gravidade, criando uma tensão que ajuda a evitar que a pele perca a sua forma. Os cientistas da Shiseido decidiram dar o nome de dynamic belt a este sistema. Quando a pele envelhece, o número de músculos eretores do pelo diminui, assim como a sua capacidade de tornar a pele mais firme a partir de dentro. Com menos apoio, a pele sofre os efeitos da gravidade – torna-se mais flácida e os contornos do rosto perdem definição.

Night Concentrate reforça o sistema antigravidade da pele Foto: DR

Como é que se reforça o dynamic belt? O extrato de alcaçuz, presente em 70% das preparações de medicina tradicional chinesa, tem um papel fulcral no estímulo das células deste sistema. A fórmula inclui ainda um trio de ingredientes ativos – ectoína, extrato de burnet e extrato de milefólio – que combatem os danos oxidativos e celulares. E há também uma massagem que deve ser feita, durante a aplicação, para maximizar os efeitos.

Este produto tem uma característica curiosa. Já nos habituámos a que o produto mais potente que aplicamos seja o sérum, que é o primeiro produto que devemos aplicar na nossa rotina. Aqui a lógica é subvertida. O Night Concentrate – que, como o nome indica, é para ser aplicado à noite – é, de facto, o produto mais potente, mas deve ser o último a ser aplicado. Primeiro, deve aplicar um creme de noite, e só depois este produto, porque a sua textura retentora cria uma espécie de película envolvente da pela que ajuda à penetração dos ingredientes.

Em 1957 abriu a primeira loja internacional,em Taiwan; em 1962, chegou ao Havai; e aterrou na Europa em 1968, com a primeira loja em Itália e, em 1980, em França. Hoje a marca está presente em 120 países, com 46 mil colaboradores em todo o mundo e oito centros de investigação e desenvolvimento.