Vincent Van Duysen abre as portas da sua casa

Vincent Van Duysen, ilustre designer e nome de peso na arquitetura, realizou um evento na sua residência em Antuérpia com amigos próximos, clientes e impressa, sendo esta a primeira vez que abre as portas de casa para um evento do género. O motivo? A nova colaboração com a Zara Home+. Segundo o próprio, não podia haver melhor local para celebrar esta parceria, pois a assinatura estética do criador começou com as suas casas próprias.

Nas peças, perduram os materiais com acabamento em couro, carvalho e aço. Foto: DR

Esta que é a quarta parceria do designer com a marca espanhola vem dar continuidade à colaboração que começaram em 2022, que permitiu que as criações de Vincent chegassem a um público mais amplo. A premissa mantém-se: Zara Home+ e Vincent Van Duysen já nos haviam habituado a coleções simples, arrojadas, mas, sobretudo, elegantes. Esta coleção afasta-se ligeiramente das três primeiras. O arquiteto afirma que as coleções anteriores tinham um fundo mais conservador e clássico e que a atual segue uma linha mais modernista.

A quarta e nova parceria do designer com a marca espanhola vem dar continuidade à colaboração que começaram em 2022. Foto: DR

Desta união nascem artigos de decoração e iluminação, num estilo minimalista, com uma paleta de cores neutra, imagem de marca de Van Duysen. Nas peças, perduram os materiais com acabamento em couro, carvalho e aço.

Portugal também está presente nesta coleção. Os materiais utilizados provêm de pequenas empresas e oficinas de artesanato localizadas entre o território nacional e Espanha. A propriedade de Vincent em Melides, a Casa M, é também uma forte inspiração para as criações do designer. Este "santuário", localizado no Alentejo já recebeu figuras como Julianne Moore.

Os materiais utilizados provêm de pequenas empresas e oficinas de artesanato localizadas em Portugal e Espanha. Foto: DR

A coleção já se encontra disponível no website da marca.