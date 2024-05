Quando a natureza invade a mesa de refeições

A primavera é um verdadeiro despertar dos sentidos. A natureza renasce numa multitude de cores e aromas, e convida à fruição, à contemplação bucólica e ao tempo passado no meio do verde, por entre flores, borboletas e passarinhos. Se o tempo para passeios, piqueniques e mergulhos em riachos é limitado – infelizmente –, nada mais natural do que querer convidar a primavera para os nossos interiores. Foi com o objetivo de dar corpo a esta vontade que a Oficina Marques e o Andringa Studio se uniram para criar a coleção Bucólica, constituída por peças em cerâmica, decorativas e utilitárias, para mesas de refeições.

As peças são moldadas à mão pela dupla de criativos Oficina Marques Foto: DR

Não é a primeira vez que a Oficina Marques e o Andringa Studio colaboram para, juntos, criarem algo à sua imagem e semelhança. A designer de interiores Rita Andringa, e Gezo Marques e José Aparício Gonçalves, a dupla que compõe a Oficina Marques, têm uma visão alinhada sobre a criação de ambientes e peças inspirados na paisagem que os rodeia. A dupla diz que o propósito é "celebrar a vida" e que têm uma visão partilhada relacionada com o "saber-viver". Já Rita Andringa sublinha, juntos, querem "contar uma história que procura provocar evasão e maravilhamento".

Gezo Marques, José Aparício Gonçalves e Rita Andringa Foto: DR

As peças que fazem parte desta coleção, moldadas pelas mãos da dupla de criativos, são feitas em grés com um acabamento que combina vidro transparente mate e brilhante, deixando transparecer naturalmente a tonalidade do grés. Decoradas com figuras recortadas em relevo, é através do pincel que Gezo e José aplicam os diversos tipos de vidro colorido e óxidos, produzindo assim variações aleatórias. Embora à primeira vista pareçam semelhantes, as peças desta coleção variam entre si através de detalhes subtis, que as tornam obras de arte únicas, assinadas e gravadas com o selo da Oficina Marques.

Instalação performática com cesto de piquenique gigante Foto: DR

Para apresentar a coleção Bucólica, o Andringa Studio idealizou uma exposição sob o lema "A beleza salvar-nos-á", criando um ambiente campestre na galeria da Oficina Marques, no coração do Bairro Alto – com um cesto de piquenique gigante dentro do qual as peças de escondem. Está disponível para visita até ao dia 1 de junho. Antes disso, a coleção foi também apresentada na Lisbon Design Week, que decorreu entre 22 e 26 de maio. Com o cesto gigante, a Oficina Marques e o Andringa Studio brincam com a escala do espaço arquitetónico e convidam a entrar num universo mágico. De resto, quem conhece o trabalho de Rita Andringa sabe que "brincar com a escala" é uma das coisas que a designer mais gosta de fazer.

Peças da coleção Bucólica por entre os arbustos Foto: DR

Para dar ainda mais força a esta instalação performática, os dois estúdios convidaram o projeto BOSQUE Concepts, estúdio de design floral, para criar um cenário idílico, servindo de moldura a este quadro onírico, digno de Alice no País das Maravilhas.