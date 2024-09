Livro. A Bíblia do estilo James Bond

O que é que Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig têm em comum? A resposta é quase automática – fizeram de James Bond num dos 25 filmes – excepto, talvez, no caso George Lazenby, que é o George Harrison deste grupo. Que é como quem diz, tal como Harrison é o Beatle de quem nunca ninguém se lembra, Lazenby é o James Bond que quer esquecer. Poucas personagens do cinema são tão fáceis de reconhecer quanto o famoso espião de Sua Majestade. Isso tem, naturalmente, muito que ver com os dotes dramáticos dos atores que deram corpo à personagem, mas tem também com as capacidades das equipas que, ao longo dos anos, vestiram o corpo dessa personagem. E, para contar esta história, nada melhor do que um livro da famosa editora Assouline: chama-se James Bond Style e é uma verdadeira Bíblia do estilo sofisticado, sedutor, carismático, confiante e fleumático do famoso agente 007.

O livro custa 120 euros e estará disponível a partir de 5 de outubro Foto: Assouline

E quem melhor para escrever este livro do que Lindy Hemming, uma das figurinistas mais reconhecidas do cinema? Hemming, de resto, trabalhou em cinco filmes James Bond: GoldenEye (1995), O Amanhã Nunca Morre (1997), O Mundo Não Chega (1999), Morre Noutro Dia (2002), and Casino Royale (2006) – os primeiros quatro protagonizados por Pierce Brosnan (que esta jornalista jura ser o melhor James Bond de todos, mas gostos não se discutem) e o último, por Daniel Craig (que também não está nada mal – enfim, um top três inclui, naturalmente, Sean Connery). Lindy Hemming pegou na sua experiência e conhecimento e escreveu os textos e as legendas que acompanham cada uma das fotografia que também ajudou a selecionar. O livro conta ainda com um introdução de Dylan Jones, o diretor do jornal London Evening Standard.

Daniel Craig em "Sem Tempo Para Morrer" | NO TIME TO DIE © 2021 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved Foto: Nicola Dove

O livro está organizado por Bonds em ordem cronológica, com cada capítulo repleto dos visuais mais icónicos de cada um dos filmes, não só dos atores que fizeram de 007, mas também dos seus inimigos e interesses amorosos. Há, além disso, inúmeras histórias dos bastidores, tanto dos figurinistas que trabalharam em cada filme, como dos designers responsáveis pelas roupas — Donatella Versace, Tom Ford e Jenny Packham, entre outros.

Sean Connery em "007 - Agente Secreto" | DR. NO © 1962 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved Foto: Bert Cann

James Bond Style revela a dimensão do que significa vestir o espião mais famoso do mundo. Por exemplo, para Sem Tempo Para Morrer, 33 smokings Tom Ford foram feitos por medida em tempo recorde (e entregues apenas 24 horas antes do começo das filmagens). Já para Quantum of Solace, a Prada fabricou 20 vestidos, todos iguais, para Olga Kurylenko — como ela usava a peça durante grande parte do filme, foi necessário um vestido para cada fase da ação, desde o momento em que ela aparece com ele, novinho em folha, até acabar coberto de pó e feito em fanicos.

Timothy Dalton em "Licença para Matar" | LICENCE TO KILL © 1989 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn Mayer Studios Inc. All Rights Reserved Foto: Keith Hamshere

O livro sai a 5 de outubro, tem 336 páginas, 232 ilustrações, custa 120 euros e estará disponível no site da editora Assouline. E é um verdadeiro must-have para todos os fãs de cinema, de moda, e claro, do famoso Bond, James Bond.