David Lynch e Mel Brooks unidos em ciclo de cinema em Cascais

Começou ontem, dia 7 de julho, o "Ciclo de Cinema Lynch & Brooks – Uma Colaboração Improvável", evento que reúne as grandes obras cinematográficas dos dois cineastas. A Academia de Artes do Estoril, localizada no Edifício Cruzeiro, é o palco deste festival de cinema, que decorre entre os dias 7 e 11 de julho.

Com curadoria do crítico de cinema Vasco Menezes, o evento homenageia dois grandes nomes da sétima arte: David Lynch e Mel Brooks. David Lynch, um dos mais acarinhados realizadores de todos os tempos, faleceu a 16 de janeiro, com 79 anos, devido a complicações de uma doença pulmonar obstrutiva crónica. O realizador é considerado um dos maiores da sua geração, deixando um legado inovador no género que o caracterizava, o mistério. Será possível viajar pelo imaginário do realizador em O Homem Elefante (1980), Veludo Azul (1986), Mulholland Drive (2001) e Twin Peaks: Os Últimos Sete Dias de Laura Palmer (1992). Além de Lynch, também Mel Brooks protagoniza este ciclo de cinema. As obras selecionadas do cineasta de 99 anos, conhecido pelo género cómico, são: Balbúrdia do Leste (1970), Balbúrdia do Oeste (1974), Frankenstein Júnior (1974) e Alta Ansiedade (1977).

Frankenstein Júnior (1974), de Mel Brooks, será exibido no dia de 10 julho às 18h30. Foto: IMDB

O festival de cinema encerra no dia 11 com o clássico Mulholland Drive, um dos filmes mais aclamados de Lynch, que recentemente conquistou a segunda posição na renomada lista dos 100 melhores filmes do século XXI, publicada pelo New York Times.

David Lynch com as atrizes Naomi Watts e Laura Harring, protagonistas de Mulholland Drive. Foto: AP Newsroom

As sessões terão lugar no Auditório Carlos Avillez e têm entrada livre. Pode consultar o programa no website da Fundação.