Daniel Craig desvenda porque prefere bares gay

Daniel Craig está a passar por um bom momento na carreira. O filme 007 - Sem Tempo Para Morrer, o seu último como Jamdes Bond e onde contracena com as bond girls Ana de Armas e Léa Seydoux, chegou finalmente às salas de Cinema e no início do mês, viu o seu nome finalmente eternizado com uma estrela no Passeio da Fama, em Hollywood Boulevard. No caso a 2704ª, colocada lado a lado com a do falecido ator Roger Moore, que interpretou o agente secreto, nas décadas de 70 e 80.

Agora, o ator deu à imprensa mais um motivo de conversa em seu torno. No decorrer de uma entrevista ao podcast Lunch With Bruce, onde o empresário Bruce Bozzi conversa com celebridades a propósito das suas vidas e carreiras, Daniel Craig fez uma revelação surpreendente. O ator revelou que desde tenra idade prefere frequentar bares gay, quando sai à noite "vou a bares gay desde que me lembro". O motivo? "Uma das razões é porque não entro em lutas com tanta frequência", contou.

O ator refere que encontra mais tranquilidade nestes locais, comparativamente a bares héterossexuais. Isto devido ao facto de as pessoas ali estarem descontraídas e não ser necessário revelar a sua orientação sexual, o que contribuia para que se tornasse "um lugar muito seguro onde se estar". E por isso mesmo, aquela era também uma boa forma de conhecer outras mulheres, que ali permaneciam pela mesma razão que ele. Havia por isso, uma segunda intensão, agora explicada, nesta preferência do ator.

O ator britânico referia-se à época em que estava solteiro, uma vez que atualmente mantém uma relação com a também atriz Rachel Weizz, com quem se casou há dez anos e com quem tem uma filha de dois anos.