Já é possível dormir na villa tropical onde nasceu James Bond

No mais recente filme de James Bond, Sem Tempo para Morrer, Daniel Craig regressa ao lugar onde nasceu 007. Logo nas primeiras cenas do filme, vemos o ator isolado do mundo num retiro jamaicano, na villa de estilo colonial construída em 1946 em Oracabessa.

Villa Ian Fleming vista exterior Foto: Mr and mrs smith travel club

Nada nessas imagens é coicidência. Ian Fleming, o militar e jornalista britânico que inspirado pelas suas próprias experiências durante a Segunda Guerra Mundial, passou boa parte da vida na Jamaica e lá criou uma das mais populares personagens de ficção do mundo. O escritor tirava três meses de férias nesta incrível mansão, onde escrevia as histórias que viriam a tornar-se universais.





Nomeou a propriedade Golden Eye em honra de uma operação militar que liderou para monitorizar e sabotar os nazis caso estes se aliassem ao ditador espanhol Francisco Franco. O nome ficaria também para a história do universo James Bond em livros e filmes.

Villa Fleming exterior Foto: Mr and mrs smith travel club

O atual Golden Eye Hotel e Resort é, assim, um destino paradisíaco que já passou por várias fases. Após a morte de Fleming, em 1964, Bob Marley comprou a propriedade em 1976, mas vendeu-a um ano depois ao dono da sua editora discográfica, Chris Blackwell.

A Villa Fleming, com três quartos e duas casas de campo autónomas, tinha capacidade limitada, por isso Blackwell expandiu o território, nasceu à sua volta este luxuoso resort, composto por moradias privadas, casas de campo personalizadas e cabanas de praia. No entanto, a maior atração continua a ser a villa do escritor, com acesso a uma praia privada e a mordomos pessoais.

Praia e piscina Foto: Mr and mrs smith travel club

Os detalhes são exuberantes, com pavimentos de madeira, tetos altos, mobiliário de grandes dimensões e chuveiros ao ar livre, que se misturam com os elementos naturais da paisagem circundante.

A antiga residência de Fleming reúne ainda várias fotografias e memórias pessoais do escritor. A villa tem uma capacidade para até 10 pessoas.

Lounge Foto: Mr and mrs smith travel club

Naturalmente, várias celebridades e multimilionários já ficaram alojados neste luxuoso resort, entre eles Richard Branson, Johnny Depp, Harrison Ford, Michael Caine ou Naomi Campbell.

Quarto Foto: Mr and mrs smith travel club

Piscina privada Foto: Mr and mrs smith travel club

Também as autoridades turísticas locais reforçaram a ligação da área com o seu antigo e distinto residente. O aeroporto internacional local foi nomeado em honra de Fleming e a praia próxima de Laughing Waters passou a chamar-se James Bond Beach.