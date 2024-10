Livro. Os 100 anos da Loro Piana

A marca italiana Loro Piana, famosa pela qualidade dos seus tecidos e peças de vestuário em caxemira e lã de vicunha, é, há muitos anos, sinónimo de luxo. Provavelmente, há tantos anos quantos os que a marca faz este ano: 100. É que o conhecimento das fibras e de como as trabalhar já vinha de trás. A verdade é que a família Loro Piana, original da região italiana de Trivero, já comercializava lãs desde o início do século XIX. Porém, a marca que hoje conhecemos só havia de ser fundada em 1924, por Pietro Loro Piana. Em 1941, o seu sobrinho Franco assumiu a direção e, de pois da Segunda Guerra Mundial, a marca começou a consolidar sua reputação como fornecedora de tecidos de lã e caxemira de alta qualidade para a crescente indústria da alta-costura, tanto na Itália quanto no exterior. Na década de 1970, Sergio e Pier Luigi Loro Piana (irmãos e filhos de Franco) assumiram o comando, desenvolvendo uma rede de comércio internacional que transformou a marca numa referência global. Uma história emocionante, muito influenciada pelas vicissitudes do século XX, e que a Assouline conta com todo o detalhe nesta edição muito especial chamada Loro Piana: Master of Fibers.

O livro está guardado numa caixa tipo estojo forrada a tecido "Tela Sergio" da Lora Piana Foto: Assouline | Courtesy of Loro Piana

A Loro Piana é conhecida por dominar cada etapa da sua produção, desde a seleção das fibras até o acabamento final, combinando tradições centenárias e tecnologia de ponta para garantir que os seus materiais têm a melhor durabilidade e suavidade possível. A marca é a maior processadora de caxemira do mundo, orgulhando-se de obter as matérias-primas mais finas e raras, como caxemira de cabritos da China e Mongólia, vicunha dos Andes, lã Merino extra-fina da Austrália e Nova Zelândia, e fibra da flor de lótus de Mianmar.

Esta edição da Assouline é encadernada à mão e com pranchas coloridas aplicadas manualmente em papel de qualidade artística Foto: Assouline | Courtesy of Loro Piana

Em 2013, a LVMH adquiriu uma participação maioritária na Loro Piana, e manteve o foco em materiais naturais e processos artesanais. A marca oferece uma linha completa de roupas, acessórios e até móveis de luxo, com todas as coleções de vestuário e acessórios a serem feitas em Itália, de acordo com os mais altos padrões de artesanato, sofisticação, conforto e intemporalidade.

Franco Loro Piana tinha um imenso respeito pela Natureza – uma forma de estar que transmitiu aos seus filhos Sergio e Pier Luigi Foto: Assouline | Courtesy of Loro Piana

Esta saga familiar é contada, de uma ponta à outra, pelo jornalista e historiador Nicholas Foulkes que, com recurso a documentos históricos e fotografias da família, leva o leitor numa viagem que começa no século XIX, com o passaporte atribuído ao mercador de lãs, e vai passando pelo grandes marcos desta empresa familiar.

Sergio and Pier Luigi Loro Piana inspecionam os fardos de lã que chegam da Austrália e da Nova Zelândia Foto: Assouline | Courtesy of Loro Piana

Este volume artesanal de 196 páginas apresenta 150 ilustrações e é guardado numa caixa luxuosa de abertura tipo estojo, revestida com o tecido Loro Piana Tela Sergio, feito de algodão e linho, um dos tecidos de linho favoritos de Sergio Loro Piana. A capa é uma demonstração do savoir-faire da Maison e um prazer tátil, uma referência às qualidades sensoriais da marca.

O livro faz parte da Ultimate Collection da Assouline e é encadernado à mão com técnicas tradicionais e com pranchas coloridas aplicadas manualmente em papel de qualidade artística. Qualidade essa que se vê no preço – Loro Piana: Master of Fibers está disponível para compra no site da Assouline e custa 1200 euros.