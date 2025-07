Estes são os melhores filmes do século XXI, segundo o New York Times

O renomado New York Times divulgou uma nova seleção das prestigiadas listas de "Best of". Após o sucesso da lista dos "100 Melhores Livros do Século XXI", lançada em 2024, a publicação retorna agora com uma seleção dos "100 Melhores Filmes do Século XXI".

A publicação realizou duas listas, que tiveram a mesma finalidade: distinguir as grandes obras do cinema deste século. O jornal convidou um rol de votantes, mais de 500 profissionais da indústria cinematográfica, entre eles diretores, atores e críticos de cinema, para nomearem as suas escolhas pessoais. Também os cinéfilos e leitores da publicação tiveram oportunidade, numa votação aberta que decorreu no website.

Sofia Coppola foi um dos nomes convidados para selecionar as melhores obras cinematográficas lançadas no século XXI. A cineasta conquistou a 30º posição no top com o filme 'Lost in Translation - O Amor É um Lugar Estranho'. Foto: AP Newsroom

No boletim de voto, os votantes selecionavam 10 filmes, de qualquer género, de escolha pessoal, independente da origem ou do idioma. O catálogo era extenso, com milhares de longas-metragens elegíveis, dando espaço aos amantes do cinema para fazerem a escolha difícil. O único requisito exigido era que a fita fosse lançada a partir do dia 1 de janeiro de 2000.

Os profissionais da sétima arte e os leitores cinéfilos alinharam-se na atribuição das duas primeiras posições do top. O primeiro lugar em ambas as listas foi atribuído a Parasitas (2019), do realizador Bong Joon-ho. Esta obra fez história nos Óscares de 2020, ao tornar-se no primeiro filme não falado em inglês a levar para casa o maior galardão da noite: o Óscar de Melhor Filme. David Lynch conquista o segundo lugar com Mulholland Drive (2001). Haverá Sangue (2007) surge em terceiro lugar no top dos votantes convidados, aparecendo na quarta posição da lista dos leitores.

O primeiro lugar em ambas as listas foi atribuído a Parasitas (2019), do realizador Bong Joon-ho. Foto: IMDB

O único filme falado em português que integra a lista é Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles. A longa-metragem brasileira acontece na também chamada Cidade de Deus, uma favela do Rio de Janeiro, e conta a história de Buscapé, um jovem que sonha tornar-se num fotojornalista. A fita obteve o 15º lugar na lista dos profissionais da área e o 37º na lista dos leitores do jornal.

O único filme falado em português que integra a lista é Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles. Foto: Netflix

Através do site do New York Times pode consultar as listas na íntegra.