Estes são os relógios mais emblemáticos do cinema

1. Seiko 6105 - Apocalypse Now



Este relógio de mergulho tornou-se no modelo de referência da Seiko na sua categoria, escolhido para o filme em parte por razões históricas. Durante a Guerra do Vietname (que durou de 1955 a 1975), este modelo tornou-se bastante popular entre os militares norte-americanos pelo seu estilo e durabilidade. Embora seja difícil encontrar este relógio em particular, a Seiko lançou recentemente um modelo inspirado no mesmo, o Seiko SRP777K1. A atenção do realizador Francis Ford Coppola em incluir esta peça é um exemplo da importância dos detalhes que tornam um filme icónico, como é o caso de Apocalypse Now.

Seiko 6105 - Apocalypse Now Foto: Getty/Amazon

2. Rolex Datejust - Psicopata Americano

Por detrás do filme que lançou a carreira de Christian Bale com a história perturbadora e violenta do psicopata Patrick Bateman, se há coisa que podemos admirar nesta personagem é o seu estilo, e os acessórios não ficaram esquecidos. Curiosamente, o relógio não faz muitas aparições ao longo do filme, já que a Rolex apenas concordou que o Datejust fosse mostrado no mesmo desde que a personagem de Bale não aparecesse a usá-lo em cenas violentas.

Rolex Datejust - Psicopata Americano Foto: Getty/Rolex

3. Seiko M516 Voice Note - Os Caça-Fantasmas

Embora não seja considerada uma obra de arte relojoeira, este modelo foi usado pelos próprios Caça-Fantasmas durante a mítica comédia de ficção científica, tornando-se famoso entre os fãs pela sua capacidade de gravar áudio. A fama deste modelo bizarro tornou-o num item hoje reservado a colecionadores que estejam dispostos a procurar (ou a pagar) bem.

Seiko M516 Voice Note - Os Caça-Fantasmas Foto: Getty/Seiko Watches

4. Casio CA53W Twincept Databank - Regresso ao Futuro

Outro relógio adorado pelos fãs de peças retro foi o Casio CA53W Twincept Databank. Este modelo digital com calculadora alcançou o estrelato no célebre filme dos anos 80, Regresso ao Futuro, usado pelo protagonista Marty Mcfly nas suas viagens do tempo. Curiosamente, este é um dos poucos relógios icónicos no mundo do cinema que podem ser encontrados novos em folha e a um preço acessível, boas notícias para os amantes da década de 1980 ou apenas da trilogia.

Casio CA53W Twincept Databank - Regresso ao Futuro Foto: G-Central/ Casio

5. Heuer Monaco Chronograph - As 24 Horas de Le Mans

Muito antes de a TAG ter adquirido a parte maioritária da empresa a Heuer já era pioneira no mundo dos relógios, sendo os criadores do primeiro cronógrafo automático, usado por Steve Mcqueen no filme As 24 Horas de Le Mans. Com um design tão singular e moderno, muitos creem que o Monaco estava destinado à fama mesmo que não tivesse sido usado por um dos melhores atores de todos os tempos. Hoje em dia, a TAG Heuer tem uma coleção de modelos inspirados neste relógio.

Heuer Monaco Chronograph - As 24 Horas de Le Mans Foto: Getty/TAG Heuer

6. Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual - Doutor Estranho

A Marvel tornou-se fã da Jaeger-LeCoultre no filme Doutor Estranho, curiosamente com uma personagem principal com a capacidade de controlar o tempo. Este modelo, com indicador de fases da lua, ainda é produzido em vários estilos e aparece não só no filme, como também foi promovido com o mesmo, tornando-o num acessório icónico, digno da personagem que o usou.

Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual - Doutor Estranho Foto: Marvel/Jaeger-LeCoultre

7. Omega Seamaster Planet Ocean 600M - Skyfall

Apesar de originalmente o emblemático 007 aparecer no grande ecrã com um Rolex, a verdade é que, em Skyfall, o James Bond da era de Daniel Craig rendeu-se a um dos maiores competidores da marca, a Omega. Esta troca teve tanta importância para os realizadores que foi mencionada em Casino Royale, numa conversa entre 007 e a bond girl Vesper Lynd. Desde então, Craig só representa o agente com Omegas, sendo de destacar o Seamaster por ser um modelo clássico que dificilmente passa despercebido.

Omega Seamaster Planet Ocean 600M - Skyfall Foto: Getty/Omega

8. Submersible Goldtech 42mm (PAM1164) e Submersible Carbotech 47mm (PAM1616) - Five Eyes



Jason Statham usará dois modelos da casa italiana Panerai no novo thriller de ação Five Eyes, que será realizado pelo aclamado cineasta Guy Ritchie. Embora ainda se encontre numa fase preliminar, já sabemos que Statham representará um agente do MI6 recrutado por uma aliança de inteligência global chamada "Five Eyes" (Cinco Olhos) para evitar uma crise mundial. A Panerai, conhecida por conjugar o design italiano com o conhecimento de relojoaria suíço na perfeição, ofereceu a Statham os modelos Submersible Goldtech 42mm e Submersible Carbotech 47mm para esta nova aventura cinematográfica.