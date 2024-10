Louis Vuitton lança linhas de mesa monogramadas

A Louis Vuitton apresentou a sua mais recente linha, Art of Dining, que inclui duas coleções de porcelana, Constellation e Splendor, além do seu primeiro conjunto de cutelaria, Rivet. Estas novidades unem o legado artesanal da maison com um design moderno, transformando cada refeição. A diversidade de peças, que vão desde pratos decorativos até copos soprado em Murano, evidencia o compromisso da marca com a qualidade e o detalhe.

Inspirada no pontilhismo e na iconografia do monograma da Louis Vuitton, a coleção Constellation é um tributo à tradição e ao estilo. Feita em porcelana Limoges e pintada à mão, cada peça evoca uma constelação de pontos que recria as icónicas flores e estrelas do monograma. Com 13 peças que vão desde pratos a bules, esta coleção é uma combinação perfeita entre a funcionalidade e a arte, ideal para qualquer ocasião — seja um chá da tarde ou um jantar mais formal.

Constellation Foto: @Louis Vuitton

Já a coleção Splendor, com o seu brilho de ouro fino, é uma homenagem aos grandes eventos e jantares de gala. As peças, também de porcelana Limoges, são adornadas com as iniciais L e V num padrão dinâmico, na qual o dourado destaca o movimento das linhas, criando um efeito visual quase hipnótico. Esta linha celebra a elegância intemporal da Louis Vuitton, que foi recentemente destacada num jantar de gala beneficente no Château de Vaux-le-Vicomte, onde as peças Splendor brilharam pela primeira vez.

Splendor Foto: @Louis Vuitton

Em estreia, a Louis Vuitton lança a coleção Rivet de cutelaria, inspirada nos icónicos baús da marca. Disponível em aço inoxidável e em versão banhada a prata, as peças são um exemplo do equilíbrio entre o funcional e o sofisticado. O design tubular evoca a durabilidade e a estética dos pregos dos baús, enquanto o padrão Épi na versão prateada proporciona um toque poético e refinado à mesa.

A linha de copos Twist e jarros Flower, feitos de vidro soprado em Murano, acrescenta uma paleta de cores vibrantes — como o âmbar e a esmeralda — ao serviço de mesa. Estes vidros procuram complementar as coleções de porcelana e cutelaria, como também reforçar o compromisso da Louis Vuitton com a qualidade artesanal, combinando o tradicional com o inovador.

A linha de copos Twist. Foto: @Louis Vuitton

As coleções Constellation e Rivet estarão disponíveis em lojas selecionadas da Louis Vuitton a partir de 31 de outubro e o serviço Splendor e a cutelaria Rivet Épi a partir de 14 de novembro.