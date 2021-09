Quanto custa ser James Bond?

Quase nas salas de cinema, 007: Sem Tempo para Morrer é o mais recente filme da saga James Bond e também o último protagonizado por Daniel Craig.

Daniel Craig como James Bond em Spectre (2015). Foto: IMDb

De acordo com a investigação realizada pela Charles Tyrwhitt, a personagem de 007 tem um dia a dia de luxo que chega às 598,038 libras, o equivalente a 699 mil euros, isto sem se ter em conta os dispositivos e engenhocas utilizados pelo próprio.

Modelo Valhalla, de Aston Martin Foto: Aston Martin

Afinal, em que é que a personagem do escritor Ian Fleming gasta dinheiro? Para começar, no seu automóvel, um Aston Martin Valhalla, que terá a sua "estreia" no novo filme, e que está estimado no valor de 578 mil libras, o equivalente a 675 mil euros. Quanto às bebidas favoritas do agente secreto, uma garrafa de champanhe Bollinger custa 147 euros e o whisky Macallan com 18 anos custa 169.

Relativamente a viagens mais longas, apenas o melhor é permitido. A marca de roupa estima que o bilhete em primeira classe de Londres para Roma custe 5039 euros, e que a estadia de uma noite na suíte do hotel de luxo italiano Palazzo Gattini chegue aos 484 euros.

Vista de uma das suítes do Palazzo Gattini. Foto: @palazzogattiniluxuryhotel

Relógio Seamaster Diver 300M, da Omega. Foto: Omega

Mas não nos podemos esquecer do estilo impecável de James Bond. O fato à medida custa pelo menos 3087 euros, o relógio Seamaster Diver 300M, da Omega, também criado para o novo 007, tem um valor de pelo menos 8071 euros enquanto os óculos de sol Legend 06, da Vuarnet, cerca de 200.