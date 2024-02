Cadeira Eames agora em plástico reciclado

Quem se interessa por design de interiores conhece o nome Eames. Charles e Ray Eames, um casal norte-americano de designers industriais, tinham um mote que explicava a sua filosofia: "Conseguir o melhor para o maior número de pessoas pelo mínimo possível." Trabalharam juntos durante mais de quatro décadas, entre o início dos anos 40 e o final dos anos 80, e são globalmente conhecidos, em especial, por duas cadeiras: a Eames Lounge Chair e a Eames Dining Chair. Quando se fala no nome Eames é, regra geral, uma destas peças que vem à memória. Mas o design, tal como a vida das pessoas que pretende servir, está sempre a evoluir. Por isso, a Vitra, empresa que, atualmente, produz as peças de design Eames, acaba de apresentar a primeira versão da Eames Dining Chair feita com plástico reciclado. Chama-se Eames Plastic Chair RE.

As Eames Dining Chairs foram lançadas no mercado em 1950. Foto: Vitra

Charles e Ray Eames entraram para a história desenvolvendo as primeiras cadeiras de plástico produzidas em massa na história do mobiliário e que foram lançadas no mercado em 1950, depois de, em 1948, o casal ter apresentado no concurso "Low-Cost Furniture Design" do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, duas cadeiras feitas de plástico: a Plastic Armchair (A-shell) e a Plastic Side Chair (S-shell). Durante anos, o duo de designers explorou a ideia de um assento de uma só peça. Depois de várias experiências mal-sucedidas, com madeira de contraplacado e folha de alumínio, encontraram, finalmente, o material indicado: polímero reforçado com fibra de vidro, algo que nunca tinha sido usado pela indústria do mobiliário, mas que, por ser adaptável, rígido, agradável ao tato e ajustável aos métodos de manufatura, encaixava, na perfeição, no design que o casal Eames tinha na cabeça.

Esta versão, na cor "citron", custa a partir de 335,50 euros. Foto: Vitra

Cerca de 80 anos depois, é comum ver cadeiras cujo design é nitidamente inspirado na criação destes dois, prova de que continua a estar em sintonia com as necessidades das pessoas. Porque o mundo evoluiu e a preocupação com a sustentabilidade e ecologia são cada vez mais prementes, a partir deste ano, os assentos das Eames Plastic Chairs passam a ser feitos com plástico reciclado proveniente de um processo de reciclagem doméstico, com embalagens usadas obtidas através do programa de recolha de lixo existente na Alemanha designado por "Gelber Sack" (que significa "saco amarelo"). De acordo com a Vitra, "recorrer a esta matéria-prima, em vez de plásticos à base de petróleo, gera menos emissões prejudiciais para o clima, reduzindo significativamente o consumo de energia primária".

Já esta outra versão, na cor "emerald" e com pernas de madeira, custa a partir de 508,30 euros. Foto: Vitra

Devido à composição do material reciclado, as diferentes cores são pontuadas com pequenas manchas de pigmento. O branco não pode ser implementado no novo material e continuará a ser produzido em polipropileno virgem, mas novas versões de "cotton white" (branco algodão), amarelo "citron" (limão) e verde "emerald" (esmeralda) serão adicionadas à nova paleta. Tal como acontece com modelos anteriores, os assentos das Eames Plastic Chairs RE podem ser 100% reciclados no fim da vida útil.